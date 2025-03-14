قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة منذ 50 سنة.. وفد من طائفة الدروز يزور دولة الاحتلال
رئيس جامعة المنصورة: QS الإنجليزي للتخصصات الأكاديمية أحد أهم التصنيفات العالمية
٤٠٠ ألف وحدة سكنية وتكليفات حاسمة ورسائل طمأنة للمصريين من الرئيس السيسي
احذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًا
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مخالفات ذبح الحمير بالسيرك القومي
رأفة بالأهلي.. رابطة الأندية تسعى لإيجاد حل وسط في أزمة مباراة القمة
خطيب المسجد النبوي: الزكاة حق لله تزيل الغل والحقد وتنشر المودة
تطور مفاجئ.. ليفربول يهدد محمد صلاح بنجم برشلونة
خطيب المسجد الحرام: في بعض الأحيان يكون إبداء الصدقة وإعلانها أفضل
131 جنيها.. سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم
تفاصيل جديدة بشأن المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر
الرئيس السيسى يلتقي قادة القوات المسلحة عقب أداء صلاة الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة بين طرفين بشبرا الخيمة

مصاب
مصاب
إبراهيم الهواري

أصيب عامل في مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين في شبرا الخيمة برصاصة طائشة فى وجهه وتم نقل المجنى عليه الى مستشفى ناصر العام وألقى القبض على طرفى المشاجرة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ  من الاهالى بوقوع مشاجرة بين طرفين و إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري وانتقلت قوة امنية وسيارة إسعاف لمكان الحادث.

تفاصيل المشاجرة 

وبعد الفحص والتحري تبين أن المجنى عليه " عامل"  تصادف مروره أثناء اندلاع مشاجرة بين طرفين بمنطقة بهتيم ولم يكن المجني عليه طرفا فى تلك المشاجرة وأثناء ذلك قام أحد الأطراف المتشاجرة بإطلاق الرصاص من فرد خرطوش فأصيب المجنى عليه فى عينه وتم على الفور نقله مصابا الى مستشفى ناصر العام.
وكشفت التحريات ان المجنى عليه كان عائدا من عمله وتصادف مروره أثناء تشاجر مجموعة من الأشخاص فأصيب بطلقة طائشة من أحدهما استقرت فى وجهه ما أدى الى فقد عينه .
والقت الاجهزة الامنية القبض على الأطراف المتشاجرة وتحفظت على كاميرات المراقبة فى المكان لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

مشاجرة القليوبية شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

اتحاد الكرة

بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

اسعار البنزين والسولار

اسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة

عودة التوقيت الصيفي 2025

قدم الساعة 60 دقيقة.. لماذا لجأت الحكومة للتوقيت الصيفي؟

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل قمة تاريخية لأول مرة

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل قمة تاريخية لأول مرة

الأهلي والزمالك

موعد اعلان العقوبات على الأهلي بعد الانسحاب من القمة أمام الزمالك

عدلي القيعي

الأهلي لم ينسحب.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن مباراة القمة

اندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية بوسط البلد

اندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية بوسط البلد

ترشيحاتنا

جوجل تتيح تشغيل كافة ألعاب أندرويد في الحواسيب

جوجل تتيح تشغيل كافة ألعاب أندرويد في الحواسيب

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تحالف عملاق يسعى للاستحواذ على مصانع إنتل.. من هو فريق العاصفة المظلمة القراصنة الذين اخترق إكس؟

نيسان صني 2025

اركب نيسان صني أعلى فئة 2024 بأقل سعر

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية توزع الملابس والأحذية على الأسر الأكثر احتياجا

جانب من المعرض
جانب من المعرض
جانب من المعرض

بدون بنزين ولا كهرباء.. تويوتا تطلق سيارة موفرة صغيرة

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خطفت الأنظار بظهورها مع أحمد سعد.. 10 صور ومعلومات عن أنتيجوني المغنية

أنتيجوني
أنتيجوني
أنتيجوني

فطارك عندنا.. لازانيا بالخضروات مع البطاطس الحارة

لازانيا
لازانيا
لازانيا

فيديو

مدفع رمضان

خاف يأخذ 100ألف جنيه.. كوميديا محمد رمضان مع الراجل الرحيم بحيوانه|فيديو

سعد الصغير

باس رجليها.. رد فعل سعد الصغير لما شاف زوجته أول ما طلع من السجن

غادة ابراهيم

ممكن أمثل بالحجاب ووشي راس مالي.. تصريحات غادة إبراهيم في أوضة ضلمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد