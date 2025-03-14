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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف جديدة بجامعة حلوان.. قدم الأن

وظائف
وظائف
محمد غالي

بدأت جامعة حلوان فتح باب التقديم على وظائف جديدة شاغرة في ثلاث كليات، حيث يمكن للراغبين في التقديم على وظائف جامعة حلوان زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك وفقا لما تم الإعلان عنه على بوابة الوظائف الحكومية.


التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة حلوان

أمين كلية الهندسة.
أمين كلية الحقوق.
أمين كلية التجارة وإدارة الأعمال.


مهام وظائف جامعة حلوان 2025

إعداد الخطة السنوية للإدارة العامة ومتابعة تنفيذها.
اقتراح الاحتياجات من الموارد البشرية والتدريبية.
ممارسة السلطات الإدارية والمالية وفقا للتفويضات.
التنسيق بين الأنشطة الإدارية ومجالس الكلية المختلفة.


تقديم تقارير دورية وبيانات داعمة لمجالس الكلية واللجان.
الإشراف على الصرف من ميزانية الكلية في حدود الاعتمادات.


 

المهارات الفنية المطلوبة

قدرة عالية على الاتصال.
مهارة العرض والتحليل.
معرفة جيدة بإحدى اللغات الأجنبية.
قدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات.
قدرة عالية على التحليل والابتكار والإبداع.
معرفة كافية بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للعمل.
مهارة في استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته ذات الصلة بالوظيفة.

المهام التخصصية في وظائف جامعة حلوان

أداء الأعمال الأخرى ذات الصلة بطبيعة ونوع الوظيفة.
ممارسة السلطات والمسئوليات المالية والإدارية في حدود التفويضات المحولة له.
التنسيق بين الأنشطة الإدارية بالكلية وبين الأجهزة المعنية في الجامعة.
تقديم البيانات اللازمة لمجلس الكلية والأقسام واللجان لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة.
الإشراف على عمليات الصرف من ميزانية الكلية وفقا للقوانين واللوائح المالية.
 


الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف جامعة حلوان


مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل.
إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الأجنبية.
مهارات القيادة والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرار.
اجتياز البرامج التدريبية وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الأدنى (أ)، أو خبرة كلية لا تقل عن 17 عاما.
 

آخر موعد للتقديم


بدء التقديم من يوم 12 مارس 2025 ويستمر حتى 15 أبريل 2025.
طريقة التقديم:
يتم تسليم الطلب يدويا باسم الدكتور رئيس الجامعة إلى الأمانة الفنية بمبنى الإدارة، الدور الرابع، جامعة حلوان، من الساعة 9 صباحا حتى 2 عصرا، لن يلتفت إلى الطلبات المقدمة بالبريد.

المستندات المطلوبة


على المتقدمين تقديم 9 ملفات (أصل + 8 صور)، والتي تشمل:
1. صورة جواز السفر (إن وجد).
2. عدد (6) صور شخصية.
3. صورة من البطاقة الشخصية سارية.
4. شهادة معتمدة تفيد خلو المتقدم من الأمراض المعدية وتحليل المخدرات.
5. نسخة من ملف التقدم بصيغة (PDF) على فلاشة.
6. بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعوما بالمستندات.
7. بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل، مع تقريرين متتاليين بمرتبة كفاية ممتاز.
8. اقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين الأداء والكفاءة.
9. إعداد مقترح بشأن خطة العمل باستخدام الحاسب الآلي وعمل عرض تقديمي (PowerPoint) على فلاشة.

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