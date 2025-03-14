اسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة

يبحث المواطنين علي محركات البحث عن أسعار البنزين والسولار والغاز، اليوم الجمعة 14 مارس 2025.

اسعار البنزين والسولار

وذلك في ظل التغييرات المستمرة في الأسعار بسبب التعديلات الحكومية والتقلبات العالمية.

وتظل هذه الأسعار من الموضوعات الهامة التي تشغل اهتمام الكثيرين، حيث تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة والنقل اليومي، مما يدفع الكثيرين للتحقق بشكل دوري من أحدث الأسعار المعلنة.

اسعار البنزين والسولار والغاز 2025

وتأتي اسعار البنزين والسولار والغاز، خاصة بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، أن تسعير الوقود، يتم وفق خطة واضحة، مع استمرار الدعم الجزئي لبعض المنتجات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن أسطوانات الغاز ستظل مدعومة بجزء كبير، مراعاةً للظروف الاقتصادية الحالية.

موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية 2025

من المقرر أن تعقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعها المقبل، في إبريل 2025، بعد ستة أشهر من آخر اجتماع.

ويشار إلى أن اللجنة قررت في اجتماعها الأخير الذي كان في شهر أكتوبر من عام 2024، والذي شهد رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار.

أسعار البنزين اليوم في محطات الوقود 2025

سعر لتر بنزين 80: 13.75 جنيه.

سعر لتر بنزين 92: 15.25 جنيه .

سعر لتر بنزين 95: 17.00 جنيه.

أسعار السولار والمنتجات البترولية الأخرى اليوم 2025

غاز تموين السيارات: 7 جنيهات.

سولار: 13.50 جنيه .

كيروسين: 13.50 جنيه .

مازوت (للصناعات): 9500 جنيه للطن.

أسعار أسطوانات البوتاجاز في مصر اليوم 2025

أسطوانة بوتاجاز 25 كجم: 200 جنيها.

أسطوانة بوتاجاز 12.5 كجم: 150 جنيها.

صندوق النقد الدولي

ووافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى الموافقة على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج تمويل الصلابة والمرونة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن مصر ملتزمة بالتخلي عن دعم الوقود بشكل نهائي بحلول ديسمبر المقبل.

وحسب موازنة العام المالي الحالي، خصصت الحكومة 154 مليار جنيه لدعم الوقود، فيما تشير بيانات وزارة البترول إلى أن الجزء الأكبر من هذه المخصصات يُنفق على السولار.