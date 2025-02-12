بنزين وكهربا.. وزير قطاع الأعمال: عايزين ننتج سيارة بسعر منافس وجودة مرتفعة

أكد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك خطة لإنتاج السيارة الملاكي بالتعاقد مع إحدى الشركات ويتم العمل على تطوير عنبر 4 بشركة النصر للسيارات لإنتاج سيارة ملاكي.

وقال محمد شيمي في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" شركة النصر للسيارات سوف تنتج سيارات ملاكي كهرباء وسيارات ميني باص كهرباء وسيارات تعمل بالبنزين وفق احتياجات السوق المصري والعالمي ".



وتابع محمد شيمي :" عايزين نطرح سيارة بسعر منافس وبجودة جيدة ".

ولفت محمد شيمي " نسبة المكون المحلي سوف تصل لـ 50 % في صناعة السيارات الملاكي في شركة النصر للسيارات ".

وتابع محمد شيمي :" الميني باص الذي سيتم إنتاجه في شركة النصر للسيارات نسبة التصنيع المحلي تصل لـ 90 % ".