للصلوات الخمس والتراويح.. جدول أئمة الحرم المكي والمسجد النبوي اليوم الجمعة

اعتمدت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، جدول أئمة الحرم المكي وجدول أئمة المسجد النبوي، لإمامة المصلين في الصلوات المفروضة وصلاتي التراويح والتهجد من الحرمين الشريفين، خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.

وأوضح رئيس الشؤون الدينية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن هدفنا صناعة أعظم قصة نجاح إثرائية عالمية في رمضان من أقدس البقاع.

جدول أئمة الحرم المكي

نشرت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، جدول أئمة الحرم المكي لإمامة المصلين في الصلوات الخمس المفروضة طوال اليوم وصلاة التراويح.

وجاء جدول أئمة الحرم المكي اليوم الجمعة 14 رمضان كما يلي:

صلاة الفجر: أم المصلين فيها الشيخ بدر بن محمد التركي

صلاة الجمعة: أم المصلين فيها الشيخ عبد الرحمن السديس

صلاة العصر: يؤم المصلين فيها الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة

صلاة المغرب: يؤم المصلين فيها الشيخ فيصل بن جميل غزاوي

صلاة العشاء: يوم المصلين فيها الشيخ عبدالله بن عواد الجهني

صلاة التراويح: يؤم المصلين فيها الشيخ بدر بن محمد التركي، للتسليمات الأولى.

والشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة، للتسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر.

جدول أئمة المسجد النبوي

كما أعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، عن جدول أئمة المسجد النبوي لإمامة المصلين في الصلوات المفروضة وصلاة التراويح اليوم الجمعة، وجاء جدول الأئمة كما يلي:

الشيخ / عبد الباري بن عواض الثبيتي، أم المصلين في صلاة الفجر.

الشيخ / د. علي بن عبدالرحمن الحذيفي، أم المصلين في صلاة الجمعة.

الشيخ / أحمد بن علي الحذيفي، يؤم المصلين في صلاة العصر.

الشيخ / علي بن عبد الرحمن الحذيفي، يؤم المصلين في صلاة المغرب.

الشيخ / حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، يؤم المصلين في صلاة العشاء.

صلاة التراويح: ويؤم المصلين في صلاة التراويح بالمسجد النبوي، الشيخ خالد بن سليمان المهنا، للتسليمات الأولى، ويؤمهم الشيخ عبدالله بن عبد المحسن القرافي، في التسليمات الأخيرة والشفع والوتر.