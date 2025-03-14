استبعاد مدير مدرسة ثانوية بالبحيرة لتعديه على طالبات بالفناء

قرر الدكتور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استبعاد مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية التابعة لمركز شبراخيت، وإجراء تحقيق عاجل فى واقعة التعدى على عدد من طالبات المدرسة وضربهن بشكل مبرح أمام الطلاب داخل فناء المدرسة.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا مقطع فيديو يظهر فيه مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة يتعدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة.

مدير مدرسة يتعدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة

ويظهر المدير في فناء المدرسة يعتدي بالضرب على طالبتين بالصفع على الوجه والركل بالقدم بطريقة همجية فى فناء المدرسة، وسط حالة من الدهشة بين طالبات المدرسة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، بسبب ما فعله مع الطالبات من الاعتداء بوحشية عليهما أمام الطالبات في فناء المدرسة.