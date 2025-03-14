زيادة التموين الجديدة .. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

يبحث عدد كبير من المواطنين عن زيادة التموين الجديدة، والتي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، وقدرها 250 جنيه كنوع من التسهيل على المواطنين في شهر رمضان ٢٠٢٥.



زيادة التموين الجديدة



أعلن وزير المالية، أن الدعم الإضافي على التموين سيكون ساريًا من شهر رمضان وحتى يونيو 2025، ويشمل الفئات الأكثر احتياجًا من حاملي بطاقات التموين.



متى تنتهي زيادة التموين الجديدة؟



وبدأ صرف زيادة التموين منذ بوم الأثنين ١٠ مارس ، و تستمر مدة الصرف خمسة أيام حتى يوم ١٥ مارس الموافق ١٥ رمضان ، أي أن بعد غد السبت سيكون آخر يوم في صرف دعم التموين الجديد .



الفئات المستحقة لصرف زيادة التموين 2025



الأسر المدرجة ضمن برامج الدعم الاجتماعي.

أصحاب المعاشات المنخفضة.

المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة.

العاملون في القطاعين الحكومي والخاص من ذوي الدخل المحدود.

زيادة 250 جنيها على بطاقة التموين



تأتي زيادة 250 جنيها على بطاقة التموين كجزء من الدعم الإضافي الذي أقرته الحكومة للأسر الأكثر احتياجًا، وتهدف هذه الزيادة إلى مساعدة الأسر في توفير احتياجاتها الأساسية خلال شهر رمضان.



أسعار السلع التموينية في رمضان





وأعلنت وزارة التموين أن أسعار السلع التموينية الأساسية ستظل ثابتة خلال شهر رمضان 2025، وتضمنتِ الأسعار كالتالي:

- زيت خليط (800 مل): 30 جنيهًا.

- السكر (1 كجم): 12.60 جنيه.

- الدقيق (1 كجم): 18 جنيهًا.

- المكرونة (800 جرام): 13 جنيهًا.

- صابون الغسيل (125 جرامًا): 3 جنيهات.

كيفية صرف الزيادة التموينية

ويمكن للمستفيدين صرف الزيادة التموينية عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية باستخدام بطاقات التموين.