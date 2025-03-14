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سلة الزمالك تفوز على سبورتنج بنتيجة 96 - 63
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سلة الزمالك تفوز على سبورتنج بنتيجة 96 - 63

سلة الزمالك
سلة الزمالك
حسام الحارتي

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج  بنتيجة 96 - 63، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدور الأول الترتيبي لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-
19/22
49/31
73/52
96/63

شهدت المباراة مشاركة المحترف الأمريكي أنطوان سكوت لأول مرة مع "سلة الزمالك" بعد انضمامه لصفوف الأبيض.

حرص علي حضور المباراة الكابتن هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمد طارق ورامي نصوحي عضوي المجلس، وذلك لدعم وموازرة الجهاز الفني واللاعبين.

من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره هليوبوليس، يوم الاثنين المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن مواجهات الجولة العاشرة للدور الأول الترتيبي لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "كورو سيجورا مديراً فنياً، جونزالو هيرمو سو مدرباً مساعداً، محمد السحرتي مدرباً مساعداً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".

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