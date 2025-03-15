كيف تحصل على قرض حسن بدون فوائد .. الشروط والأوراق المطلوبة

كيف أحصل على قرض حسن بدون فوائد وما الشروط والأوراق المطلوبة ؟ سؤال يطرحه كثير من المواطنين الراغبين في الحصول على قرض حسن بدون فوائد لاستكمال الدراسة أو الزواج أو العلاج أو إقامة مشروع أو دفع مقدم شقة أو محل أو سيارة.

قرض حسن بدون فوائد بنك ناصر

يوفر بنك ناصر الاجتماعي قرض حسن بدون فوائد للمتزوجين والموظفين والشباب وأصحاب المعاشات، حيث يسعى البنك إلى تقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة.

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كيف أحصل على قرض حسن بدون فوائد؟

وللباحثين عن كيف أحصل على قرض حسنة بدون فوائد؟، فإن البنك يمنح القروض الاجتماعية بدون فوائد وبمصاريف إدارية بسيطة وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات، ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

قرض شخصي بالبطاقة فقط بنك ناصر

يتطلب الحصول على قرض شخصي بدون فوائد من بنك ناصر تجهيز عدة أوراق، من بينها البطاقة الشخصية، وتشمل هذه المستندات:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن (سارية).

- الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.

- بيان مفردات (مرتب / معاش ) للمقترض ومرتب الضامن.



قرض 100 ألف من بنك ناصر

يتطلع الكثير للحصول علي قرض 100 ألف من بنك ناصر ولكن لا يتيح البنك قرض بدون فوائد أكثر من 10 ألاف جنيه، ولكن يمكن أخذ قرض بمبلغ أكثر من 10 ألاف جنيه وسيكون بالفوائد المعمول بها داخل السوق المصرفية.

قرض حسن بالبطاقة فقط من بنك ناصر.. الشروط والتفاصيل

يتم وتمنح القروض الاجتماعية بحد أقصى عشرة ألاف جنيه، وبدون فوائد وبمصاريف إدارية بسيطة وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات، ويتم إعدامها حال وفاة المقترض، وفيما يلي خطوات الحصول على القرض والمستندات المطلوبة من كل فئة:

الفئات المستحقة :

أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

قرض حسن بالبطاقة فقط من بنك ناصر.. الشروط والتفاصيل

الشروط والاحكام

حال الاقتراض بضمان المرتب

ألا تقل مده الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات مع تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، ويتم تحويل القسط أو المرتب علي البنك.

حال الاقتراض بضمان المعاش/ المعاش المستحق

تحويل القسط او المعاش علي البنك، وفي حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

إجراءات الحصول علي قرض حسن

صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن (سارية).

الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.

بيان مفردات (مرتب / معاش ) للمقترض ومرتب الضامن.

( حال قرض الزواج )

تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو محضر الخطبة للطوائف المسيحية ، بشرط ألا تزيد مدته عن سبع سنوات ويقوم عقد الزواج مقام محضر الخطبة بالنسبة للطوائف المسيحية في الأحوال التي لا يتم فيها تحرير محضر الخطبة.

قرض حسن بالبطاقة فقط من بنك ناصر.. الشروط والتفاصيل



(حال قرض العلاج )

تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

(حال قرض أعباء بدء العام الدراسي والجامعي )

قيد من الجهة التابعة لها ( المدرسة / الجامعة )

(حال قرض تجهيز وأعداد الرسائل العلمية ومشروعات التخرج للطلبة )

خطاب من الجامعة يفيد بعمل مشروع تخرج أو عمل رسالة علمية.

(حال قرض الحالات الملحة – الطارئة)

تقديم المستند الدال علي الحالة التي يتقدم به طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.

بنك ناصر الاجتماعي قروض المعاشات

كما ذكرنا يتيح بنك ناصر الاجتماعي قروض حسنة بدون فوائد للأصحاب المعاشات، ولكن يحتاج البنك المستندات المطلوبة لصرف القرض حيث يتم تحويل القسط أو المعاش على البنك و في حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.



قرض بنك ناصر للسيدات

يتيح بنك ناصر الاجتماعي قرض للسيدات بشروط تشمل ما يلي :

- أن تكون السيدة مصرية الجنسية.

- لا يقل سنها عن 21 سنة ولا يتجاوز عن 60 سنه عند المنح.

- السمعة الحسنة عن طريق الاستعلام الميداني.

- أن تكون بطاقة الرقم القومي للعميلة سارية مطابقة لمحل أقامتها أو يتم تقديم أي مستند يفيد إقامتها بذات المكان.



قرض حسن بالبطاقة فقط من بنك ناصر.. الشروط والتفاصيل

حسبة قروض بنك ناصر

وتمنح القروض الاجتماعية بحد أقصى عشرة ألاف جنيه، وبدون فوائد وبمصاريف إدارية بسيطة وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات.



قرض حسن بالبطاقة فقط من بنك ناصر.. الشروط والتفاصيل



