للموظفين.. كيف تحصل على قرض حسن من الدولة بدون فوائد؟

قرض حكومي بدون فوائد.. أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للقرض الحسن بدون فوائد، والذي تم طرحه مؤخرا لفئات محددة.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد قرر تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لمشروع القرض الحسن.

ويتم تسديد القرض الحسن يسدد بدون إضافة أى رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير.

ما الفئات المستحقة لقرض الأوقاف؟

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للقرض الحسن، وذلك لفئات محددة على النحو التالي:

أولًا: العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها سواء من أمضوا 5 سنوات أو أكثر في الخدمة أو من لم يستكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين.

ثانياً: العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام

كما تم تحديد عدد من الشروط للفئات السابقة، وذلك حتى يتمكنوا من التقدم للقرض الحسن وصرفه.

ما شروط قرض الأوقاف؟

العاملون بوزارة الأوقاف:

1 – من أمضي خمس سنوات فأكثر في الخدمة، يكون مبلغ القرض بحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه، وبالشروط التالية:

• ألا يجمع بين هذا القرض وأى قرض مصرفى آخر.

• ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.

• أن تكون المدة المتبقية له فى الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات.

• يتم خصم مبلغ ثلاثمائة جنيه شهرياً على خمسين شهراً ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذى يتم صرفه.

• لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

• عدم إخلاء طرف المقترض لأى سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقي من القرض.

2 – من لم يستكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين

1. يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات تعييناً.

2. يكون مبلغ القرض ستة آلاف جنيه تخصم على أربعين شهراً بواقع مائة وخمسين جنيهاً وبذات ضوابط البند رقم (1).

ما شروط الغير عاملين بالأوقاف؟

ثانياً: العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام

يتم صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصي عشرة آلاف جنيه، وتخصم بواقع ثلاثمائة جنيه شهرياً، وأن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض ثلاث سنوات عند نشر الإعلان وذلك بالضوابط التالية:

1. ألا تقل مدة طالب القرض عن خمس عشرة سنة خدمة فعلية متصلة , وفقاً للقانون المنظم.

2. ألا يجمع بين القرض وأي قرض مصرفي آخر أو مدين بفيزا مشتريات.

3. لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

4. إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.