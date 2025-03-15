تسليم عقود وحدات سكنية .. جولة مهمة لرئيس الوزراء في العاشر من رمضان اليوم

يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت بجولة فى مدينة العاشر من رمضان، التابعة لمحافظة الشرقية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والصناعية والسكانية.

ومن المقرر ان يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي أعمال تطوير وتوسعة بأحد مصانع الحديد والصلب كما سيتفقد أعمال المرافق والبنية الاساسية

ويتفقد رئيس الوزراء عدد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ويسلم عقود للوحدات السكنية ويتفقد ايضا إسكان لشريحة متوسطى الدخل.

ومن المقرر ان يقوم رئيس الوزراء عقب الجولة بالعاشر من رمضان بالانتقال إلى مدينة القاهرة الجديدة، لتفقد وكالة الفضاء المصرية