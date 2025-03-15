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تسليم عقود وحدات سكنية .. جولة مهمة لرئيس الوزراء في العاشر من رمضان اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تسليم عقود وحدات سكنية .. جولة مهمة لرئيس الوزراء في العاشر من رمضان اليوم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت بجولة فى مدينة العاشر من رمضان، التابعة لمحافظة الشرقية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والصناعية والسكانية.

ومن المقرر ان يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي أعمال تطوير وتوسعة بأحد مصانع الحديد والصلب كما سيتفقد أعمال المرافق والبنية الاساسية

ويتفقد رئيس الوزراء عدد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ويسلم عقود للوحدات السكنية ويتفقد ايضا إسكان لشريحة متوسطى الدخل.

ومن المقرر ان يقوم رئيس الوزراء عقب الجولة بالعاشر من رمضان بالانتقال إلى مدينة القاهرة الجديدة، لتفقد وكالة الفضاء المصرية

مجلس الوزراء محافظة الشرقية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى المشروعات التنموية مدينة العاشر من رمضان

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