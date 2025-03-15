بالأسود.. كارولين عزمي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانه كارولين عزمي جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و ظهرت كارولين عزمي بإطلالة جذابة محتشمه مرتدية فستان باللون الاسود ، بمكياج جذاب بألوان ترابية يبرز جمال ملامحها ،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل فهد البطل، الذي تشارك في بطولته كارولين عزمي، خروج أحمد العوضي من مأزق نقل مخدرات توفيق التمساح والهروب من الكمين.



وقرر فهد البطل إقامة حفل زفافه على ميرنا نور الدين "كناريا" بالأموال التي حصل عليها من توفيق التمساح وقررت فايزة الشبح التكفل بالفرح.



وأحيت المغنية الشعبية رحمة محسن فرح كناريا وفهد البطل ولكن والد العروسة دخل في اللحظات الأخيرة وأوقف الحفل ورفض إتمام الزواج.





وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.





مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.