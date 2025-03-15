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أخبار الوادي الجديد| مصرع ضابط شرطة وإصابة 5 من أسرته.. السيطرة على حريق بمزرعة نخيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| مصرع ضابط شرطة وإصابة 5 من أسرته.. السيطرة على حريق بمزرعة نخيل

الحادث
الحادث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

مصرع ضابط شرطة وإصابة 5 من أفراد أسرته في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة_ أسيوط

لقي ضابط شرطة مصرعة وإصيب 5 آخرين من أسرته أثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة _ أسيوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الخارجة التخصصي لتلقي العلاج ونقل المتوفي لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة

تلقي اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بمنطقة النقب بطريق الخارجة _ أسيوط
ومصرع ضابط شرطة وإصابة 5 أخرين من اسرته على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الخارجة التخصصي لتلقي العلاج ونقل المتوفي لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة

وتبين مصرع ياسر حمدي محمد ضابط شرطة،  وإصابة كلا من نهلة محمد نور الدين زوجة المتوفي،  صفاء ياسر ابنة رقية ياسر ابنة ضحي ياسر ابنة، محمد ياسر، ابنه  وتم نقلهم إلي مستشفي الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

أصيب 6 أشخاص منذ قليل في حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها على الطريق الدائري بمدينة الخارجة بالوادى الجديد،  وعلي الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف الي موقع الحادث لنقل المصابين الي مستشفي الخارجة التخصصي .

تلقى اللواء محمد حامد هاشم مدير امن الوادي الجديد بلاغا يفيد انقلاب سيارة يستقلها 6 اشخاص على الطريق الدائري بالقرب من مطار الخارجة حيث نتج عن الحادث اصابة كل من محمد فريد يوسف 18 عام ، فريد يوسف حسين 58 عدي محمد ابراهيم  ، ابراهيم محمد زايد ، تيماء فريد يوسف ، يوسف محمد ابراهيم وتم الدفع بـ3 سيارات اسعاف الى موقع الحادث لنقل المصابين الى مستشفي الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على حريق بمزرعة نخيل فى الوادى الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، من السيطرة على حريق اندلع بإحدى مزارع النخيل بمنطقة حي البري بمدينة الخارجة، دون وقوع إصابات، فيما تواصل الفرق المختصة أعمال التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

كان اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغًا من إدارة النجدة يفيد باندلاع الحريق بالقرب من الكتلة السكنية في الحي.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تمكنت من السيطرة عليه قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم تشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع النيابة العامة الوادي الجديد حادثه امن الوادى الجديد

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