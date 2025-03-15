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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار القليوبية | عامل يفقد عينه فى مشاجرة.. وحفل إفطار جماعي لأهالى شبين القناطر

حفل افطار
حفل افطار
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.


إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة بين طرفين بشبرا الخيمة 
أصيب عامل في مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين في شبرا الخيمة برصاصة طائشة فى وجهه وتم نقل المجنى عليه الى مستشفى ناصر العام وألقى القبض على طرفى المشاجرة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ  من الاهالى بوقوع مشاجرة بين طرفين و إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري وانتقلت قوة امنية وسيارة إسعاف لمكان الحادث.


وبعد الفحص والتحري تبين أن المجنى عليه " عامل"  تصادف مروره أثناء اندلاع مشاجرة بين طرفين بمنطقة بهتيم ولم يكن المجني عليه طرفا فى تلك المشاجرة وأثناء ذلك قام أحد الأطراف المتشاجرة بإطلاق الرصاص من فرد خرطوش فأصيب المجنى عليه فى عينه وتم على الفور نقله مصابا الى مستشفى ناصر العام.
وكشفت التحريات ان المجنى عليه كان عائدا من عمله وتصادف مروره أثناء تشاجر مجموعة من الأشخاص فأصيب بطلقة طائشة من أحدهما استقرت فى وجهه ما أدى الى فقد عينه .


لمة رمضان .. حفل إفطار جماعي لأهالى قرية بالقليوبية | صور 


نظم أهالي قرية كفر الشوبك بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية إفطارا جماعيا اتسع لنحو 1500 شخص من أهالي القرية والقرى المجاورة، بالجهود الذاتية من كل أهالي القرية، وسط سعادة وفرحة بين الجميع الذين شاركوا في الإعداد والتجهيز والتنظيم من رجال وأطفال ونساء القرية.


وقال الدكتور كمال سالم منسق الإفطار، وأمين صندوق جمعية تنمية المجتمع المحلي بكفر الشوبك، أنه تم إطلاق الدعوة لتنظيم إفطار مجمع لأهالي القرية قبل حلول الشهر الكريم، وخلال الشهر تم الاجتماع للتنسيق ووضع الترتيبات اللازمة لظهور الإفطار بشكل يليق بأهالي القرية وضمت الخطة توزيع الأدوار على الجميع من الشباب والأطفال والسيدات، وأقيمت هذه الاحتفالية بالجهود الذاتية من أهالي القرية.


مدير رياضة بالقليوبية يشهد ختام الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم 


وشهد الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ختام فاعليات المباراة الختامية للدورة الرمضانية التي تنظمها أدارة الرياضة ، بمركز شباب أتريب ،جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة ، محمود شعبان معاون المدير العام للرياضة، سامي عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب أتريب


 أُقيمت المباراة الختامية للدورة الرمضانية بين فريقي حلابة التابع لأدارة قليوب ، وباسوس التابع لأدارة القناطر وسط أجواء  مليئة بالحماس والتشويق ،وأسفرت عن فوز فريق حلابة  1/5 وتصعيدة للمنافسة على مستوى الجمهورية.


وتُقام هذه الأنشطة والفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وبِتوجيهات الدكتور وليد فرماوي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور محمد عبدالمؤمن، وكيل المديرية لشئون الرياضة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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