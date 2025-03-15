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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة مرتقبة بين ميدو ومحمد السيد لحسم تجديد عقده مع الزمالك

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور أن نادي الزمالك يسعى لحسم ملف تجديد عقد لاعبه محمد السيد خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يعقد أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط بالنادي، جلسة مع اللاعب ووكيله لمناقشة تفاصيل التجديد.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، أن الزمالك يضع تجديد عقد محمد السيد ضمن أولوياته، خاصة أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل. ويسعى النادي للحفاظ على استقرار الفريق وضمان استمرار العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني.

وأضاف أن إدارة الزمالك تعمل جاهدة لتأمين بقاء اللاعبين المهمين، في ظل التحديات التي تواجه الفريق خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن محمد السيد يعد أحد اللاعبين الذين يحظون بثقة الجهاز الفني، مما يجعل مسألة تجديد عقده أولوية قصوى.

ومن المتوقع أن تتناول الجلسة بين ميدو واللاعب، بحضور وكيله، التفاصيل المالية وشروط التجديد، حيث يأمل الزمالك في التوصل إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف، مع توفير الحوافز التي تضمن استمرار اللاعب مع الفريق لفترة أطول.

ويأتي تحرك الزمالك في إطار خطته للحفاظ على قوام الفريق الأساسي، خصوصًا مع اقتراب نهاية عقود بعض اللاعبين، مما يستوجب التحرك السريع لحسم هذه الملفات قبل الدخول في فترة الانتقالات المقبلة.

يُذكر أن محمد السيد قدم مستويات مميزة مع الزمالك خلال الفترة الماضية، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية، وهو ما يدفع إدارة الزمالك للإسراع في إنهاء ملف تجديد عقده، لتجنب أي محاولات لضمه من أندية أخرى.

موعد مباراة الزمالك وسموحة


يواجه الزمالك نظيره سموحة في التاسعة والنصف مساء ،اليوم، السبت على استاد القاهرة الدولي،ضمن منافسات ربع نهائي بطولة  كأس مصر، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة الكروية بينهما لرغبة كل طرف في الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي.


يدخل الزمالك المباراة منتشياً بتعزز آماله في المنافسة على لقب الدوري، عقب الفوز الاعتباري الذى حققه أمام الأهلى في لقاء القمة يوم الثلاثاء الماضي، بعد انسحاب المارد الأحمر اعتراضاً على إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري.
 

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