إدارة ترامب تحقق مع 45 جامعة بشأن سياسات العرق والتنوع

ذكرت وزارة التعليم الأمريكية أن مكتبها لحقوق المدنيين يحقق مع 45 جامعة، مشيرة إلى شكاوى تفيد بأن هذه الجامعات استخدمت "التفضيلات العرقية والقوالب النمطية في برامج الأنشطة التعليمية".



وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الفضائية اليوم السبت، أن التحقيق الجديد الذي تم الإعلان عنه جاء بعد مزاعم تفيد بأن الجامعات شاركت في برنامج يهدف إلى زيادة التنوع في كليات إدارة الأعمال الجامعية.



وأضافت أن الأنشطة انتهكت قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي تم تمريره في الأصل للحد من التمييز ضد الأمريكيين غير البيض.



وذكرت الوزارة "يوسع إعلان اليوم جهودنا لضمان عدم تمييز الجامعات ضد طلابها بناءً على العرق أو القوالب النمطية العرقية".



بدورها، قالت وزيرة التعليم ليندا مكماهون:"يجب تقييم الطلاب وفقا للكفاءة والإنجازات، وليس الحكم عليهم مسبقا من خلال لون بشرتهم... وإننا لن نتخلى عن هذا الالتزام."



واستهدفت إدارة ترامب أيضا الجامعات بسبب الاحتجاجات التي أقيمت دعمًا للفلسطينيين، والتي وصفتها الإدارة بأنها "معادية للسامية".



وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغت الإدارة 400 مليون دولار من المنح والعقود الفيدرالية لجامعة كولومبيا؛ ردًا على ما وصفته بـ"الرد الضعيف على معاداة السامية في الحرم الجامعي".