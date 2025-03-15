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أسعار الدواجن اليوم السبت 15-3-2025.. ومفاجأة في ثمن البانيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الدواجن اليوم السبت 15-3-2025.. ومفاجأة في ثمن البانيه

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في مصر، بالمزارع والأسواق، والتى شهدت ارتفاعا بالأسواق خلال الأونة الأخيرة .

أسعار الدواجن اليوم السبت

وارتفعت  أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلى 98 جنيها بعدما وصل إلى 91 جنيها أمس، وتصل  للمستهلك بسعر 110 جنيهات، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلى حوالى 75 جنيها للكيلو  بعدما وصل سعرها  إلى 68 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

الفراخ الحمراء 

كذلك تراجعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 95 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

كما انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 240 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 110 إلى 115  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 65 و 75 جنيهًا.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
سعر البط 160 جنيهًا.
سعر الأرانب 140 جنيهًا.
 

أسعار البيض اليوم السبت


سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.
 

أسعار البط اليوم بالمزارع 


تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

ومن جانبه ، وكشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة،  حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 95 جنيهًا.

وأضاف " الزيني" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " ، أن من أهم أسباب زيادة أسعار الدواجن هو قدوم شهر رمضان، ومع قدومه يزيد الطلب عليها وبالتالى يرتفع سعرها، معلقا :" الزيادة حاليا أمر طبيعي لأنها سلعة يومية حية شديدة المرونة .

وأشار "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" إلى أن استهلاك الدواجن يزيد في شهر رمضان بنسبة من 25 إلى 30%، وهو ما يؤدي إلى الزيادة في الأسعار.

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