التموين تطلق معارض "أهلاً بالعيد" الخميس المقبل

أعلن علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق معارض "أهلاً بالعيد" الخميس المقبل، استعداداً لحلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح ناجي في تصريحات صحفية أن المعارض ستتضمن السلع الموسمية المرتبطة بعيد الفطر، مثل كعك العيد، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة.

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وأكد رئيس الشركة أنه سيتم تقديم عروض وتخفيضات خاصة في معارض "أهلاً بالعيد"، سواء على منتجات الشركة القابضة أو من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال موسم الأعياد الذي يشهد عادة زيادة في الإنفاق الأسري.

وأضاف رئيس الشركة أن إقامة أسواق اليوم الواحد ومعارض "أهلاً رمضان" ومعارض "أهلاً مدارس" ساهمت في استقرار السوق خلال فترات الزيادة على الطلب الموسمي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية والغرف التجارية.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة المعارض الموسمية التي تنظمها الشركة القابضة للصناعات الغذائية على مدار العام، مثل معارض "أهلاً رمضان" و"أهلاً مدارس"، والتي تهدف إلى توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خلال المواسم التي تشهد زيادة في الطلب.