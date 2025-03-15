ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل ورشة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم، من ضبط حوالى مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة، داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بإحدى مراكز الفيوم.

ألعاب نارية

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، وبمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالورشة المشار إليها وعثر بداخلها على (مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته إعترف بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية "بدون ترخيص" بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها حفاظاً على أرواح المواطنين.