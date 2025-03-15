قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اركب فيات تيبو كسر زيرو 2024 بهذا السعر
الشتاء أصبح أكثر دفئًا وأقصر مدة والصيف أطول| تفاصيل
جحيم لم يروا مثله.. ترامب يعلن بدء الضربات الأمريكية على الحوثييـن
رد فعل صادم من اتحاد الكرة بعد شكوى الأهلي للجنة الأولمبية
ترامب يعلن بدء الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن
تشكيل سيراميكا كليوباترا في مباراة الجونة بكأس مصر
16 قتيلا.. عواصف وأعاصير مدمرة تجتاح عدة ولايات أمريكية| صور
عمر مرموش رجل مباراة مان سيتي ضد برايتون
القصة الكاملة لاعتداء مدير مدرسة البحيرة على طالبتين بفناء المدرسة .. آخر التطورات
باستقبال حافل .. وزير الأوقاف يشارك في إفطار المطرية السنوي.. صور
3 قرارات جديدة من الأهلي للرد على رابطة الأندية في أزمة مباراة القمة
زيزو يقود تشكيل الزمالك أمام سموحة في كأس مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تجنب طهي البطاطس أو شرائها عند ظهور هذه العلامات.. طرق لتخزينها بأمان

علامات إذا ظهرت البطاطس تجنب طهيها أو شرائها
علامات إذا ظهرت البطاطس تجنب طهيها أو شرائها
آية التيجي

تعتبر البطاطس من الخضروات الأساسية في كل منزل، ولكن هناك بعض العلامات التي إذا ظهرت عليها، يجب تجنب شرائها أو طهيها، لأنها قد تشكل خطرًا على الصحة. 

علامات إذا ظهرت البطاطس تجنب طهيها أو شرائها

 

وإذا لاحظتِ أي من هذه العلامات، فمن الأفضل عدم شراء أو طهي البطاطس، حفاظًا على صحتك وصحة أسرتك، وفقا لما نشر في موقع “chow hound”، وإليكِ أهم هذه العلامات..

ـ البطاطس الخضراء :

وإذا لاحظتِ أن البطاطس أصبحت خضراء اللون، فهذا يعني أنها تحتوي على مادة السولانين السامة، والتي تتكون عند تعرضها للضوء لفترات طويلة.

وهذه المادة تسبب التسمم الغذائي وأعراضه تشمل الغثيان والقيء والإسهال والصداع.

البطاطس الخضراء


ـ البطاطس الطرية أو الذابلة:

والبطاطس الطازجة تكون صلبة ومتماسكة، أما إذا أصبحت طرية أو متجعدة، فهذا يدل على أنها بدأت تفقد قيمتها الغذائية وقد تكون فاسدة.


ـ وجود براعم طويلة أو كثيرة:

وإذا ظهرت براعم طويلة على البطاطس، فهذا يعني أنها بدأت في التلف، لأن النشا يتحول إلى سكر، مما يغير مذاقها وقيمتها الغذائية.

وإذا كانت البراعم صغيرة، يمكن إزالتها، لكن إذا كانت كثيرة وطويلة، فمن الأفضل عدم استخدامها.

البطاطس ذات البراعم


ـ وجود بقع سوداء أو عفن:

البقع السوداء أو الرمادية على البطاطس قد تكون علامة على العفن أو التعفن الداخلي، مما يجعلها غير صالحة للأكل.

والعفن قد يحتوي على فطريات ضارة تسبب مشاكل صحية، خاصة لمن يعانون من الحساسية.


ـ إنبعاث رائحة كريهة :

البطاطس السليمة ليس لها رائحة قوية، لكن إذا لاحظتِ رائحة كريهة أو غريبة، فهذا دليل على أنها بدأت تتحلل ويجب التخلص منها.

البطاطس ببقع خضراء


ـ وجود بقع خضراء أو داكنة تحت القشرة :

حتى إذا لم تكن البطاطس خضراء بالكامل، فإن وجود بقع خضراء تحت القشرة يشير إلى احتوائها على السولانين، لذا يُفضل تجنبها.


كيف يتم تخزين البطاطس بطريقة صحيحة؟

ـ احتفظ بها في مكان مظلم وجاف وبارد (مثل درج الثلاجة أو مخزن بارد).

ـ تجنب تخزينها مع البصل، لأن كلاً منهما يطلق غازات تسرّع تلف الآخر.

ـ استخدم البطاطس قبل أن تبدأ في الإنبات أو الذبول لضمان الحصول على قيمتها الغذائية الكاملة.

البطاطس الخضروات تخزين البطاطس البطاطس الخضراء طهي البطاطس البطاطس الطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النادي الأهلي

انسحاب الأهلي بشكل نهائي من الدوري ولا نية للعب بالناشئين.. أحمد حسن يوضح

التموين تعلن عن مفاجأة سارة للمواطنين

التموين تعلن مفاجأة سارة للمواطنين وتنفذها بدءا من اليوم

مشاجرة الفردوس

المتهم في واقعة مشاجرة الفردوس أمام قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر بعد موجة الحر القاسية

أصعب 72 ساعة.. موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر بعد موجة الحر القاسية

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا.. قبل العيد ولا بعده؟

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا.. قبل العيد ولا بعده؟

الاهلي

في بيان رسمي.. رد فعل صادم من الأهلي على عقوبات رابطة الأندية

اللجنة الاولمبية

أول رد من اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة والرابطة

ترشيحاتنا

كحك العيد

خطوة بخطوة .. طريقة عمل الكحك الناعم

سرطان القولون

هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة لمرض سرطان القولون

حفل افطار المطرية

أجانب يشاركون في إفطار المطرية .. صور

بالصور

تجنب طهي البطاطس أو شرائها عند ظهور هذه العلامات.. طرق لتخزينها بأمان

علامات إذا ظهرت البطاطس تجنب طهيها أو شرائها
علامات إذا ظهرت البطاطس تجنب طهيها أو شرائها
علامات إذا ظهرت البطاطس تجنب طهيها أو شرائها

مسلسل حكيم باشا الحلقة 15.. مصطفى شعبان يفاجئ ولاد عمه

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

من التنمر إلى التمكين..نحو مجتمع دامج للأشخاص ذوي الإعاقة.. ندوة بجامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

احترس من الطهي في الزيوت.. أستاذ أمراض قلب يكشف البدائل الآمنة

مخاطر القلي في الزيوت
مخاطر القلي في الزيوت
مخاطر القلي في الزيوت

فيديو

وفاة احسان الترك

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة إحسان الترك

نجلاء بدر

اتخطبت لـ5 رجالة وفرحانة بتصنيفي ممثلة إغراء .. نجلاء بدر تكشف تعرضها للخيانة أكثر من مرة

ارملة حلمي بكر

نفت التعدي عليه.. أرملة حلمي بكر تروي اللحظات الأخيرة فى حياته

حسن شاكوش

حسن شاكوش: نفسي أبقى إمام جامع بعد الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد