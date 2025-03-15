توزيع 12 الف كيلو لحوم على 6 ألاف من الأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان عن توزيع 12 ألف كيلو لحوم على 6 ألاف أسرة من أهالي وأسر محافظة الدقهلية الأكثر احتياجاً، تزامناً مع شهر رمضان المعظم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وإشراف ومتابعة الدكتورة هاله جوده، وكيلة وزارة تضامن الدقهلية.

12 ألف كيلو لحوم يتم توزيعها خلال شهر رمضان المعظم

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الجمعية خصصت 12 ألف كيلو لحوم يتم توزيعها خلال شهر رمضان المعظم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة الدقهلية.

واوضح أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف أن جمعية الأورمان واحدة من اهم الجمعيات الخيرية فى مصر والتى تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم.

امداد الأسر الغير قادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة

يذكر أن توزيع اللحوم في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى امداد الأسر الغير قادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك .