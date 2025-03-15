قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء..إصابة 17 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد
حسن شاكوش: نفسي أبقى إمام جامع بعد الاعتزال
الأعلى للإعلام: الاستماع لـ إسلام صادق بسبب ما نشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي ١٧ مارس
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
ارتباك في ليفربول.. عرض ضخم لفان دايك من الهلال السعودي
الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية
تصعيد جديد.. الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية
رانيا يوسف: انتقدوني بسبب بدلة رقص محتشمة.. رامز جلال عشرة عمر وأحمد عبد العزيز صاحب فضل| حوار
سعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم السبت 15-3-2025
صينيان في المطرية للاحتفال بأكبر مائدة رمضانية
رئيس الوزراء يتفقد نماذج شقق متوسطي ومنخفضي الدخل بالعاشر من رمضان
بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء ختم القرآن مكتوب كامل .. ردده وتضرع إلى الله به

دعاء ختم القرآن
دعاء ختم القرآن
شيماء جمال

دعاء ختم القرآن مكتوب كامل.. رمضان شهر القرآن، يتسابق فيه المسلمون على قراءة القرآن وتدبره وختمه، لما له من ثواب عظيم فى هذه الأيام المباركة، فقد جاء عن  رّسول صلّى الله عليه وسلّم انه قال: (من قرأ حرفًا من كتابِ اللهِ فله به حسنةٌ، والحسنةُ بعشرِ أمثالِها، لا أقول (ألم) حرفٌ، ولكن ألفٌ حرفٌ، ولامٌ حَرفٌ، وميمٌ حَرفٌ) وهذا فى جميع الأوقات ما بالك برمضان الذى تتضاعف فيه الحسنات، لذلك يبحث الكثير عن دعاء ختم القرآن ليتسنى لهم الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بعد الانتهاء من قراءته كاملًا، وقد وردت الكثير من الأدعية المستحبة عن ختم القرآن الكريم، ونذكر فى السطور التالية بعض منها.

دعاء ختم القرآن مكتوب كامل 

«اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله لي حجة يا رب العالمين».

«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر».

«اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته إناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين».

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ

دعاء ختم القران مختصر

- اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

«اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح».

«اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة».

دعاء ختم القران مكتوب كامل بخط كبير

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَاتُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ وَمِنَ اليَقِينِ مَاتُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَاأَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

«اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقُرْءَانِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَانَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبَّ العَالَمِينَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ *اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ

رمضان القرآن دعاء ختم القرآن مكتوب دعاء ختم القرآن دعاء ختم القران مكتوب كامل بخط كبير دعاء ختم القران مختصر دعاء ختم القرآن مكتوب كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة أحمد

أعلنت طلاقها للمرة الأولي .. من هو الزوج السابق لـ رحمة أحمد ؟

صورة أرشيفية

أمريكا تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها.. إليك قائمة بالجنسيات

الأهلي

في صالح الأهلي.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن عقوبات الرابطة

النادي الأهلي

انسحاب الأهلي بشكل نهائي من الدوري ولا نية للعب بالناشئين.. أحمد حسن يوضح

وزير الرياضة ومرتضي منصور

اعتز بها كثيرا.. أول تعليق من وزير الرياضة على صورة مع مرتضى منصور

مشاجرة الفردوس

المتهم في واقعة مشاجرة الفردوس أمام قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر

صورة أرشيفية

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. أول أيام العيد فلكيًا وتفاصيل العطلة

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

ترشيحاتنا

إحسان الترك

تفاصيل وفاة إحسان الترك واللحظات الأخيرة بحياته

الفنان إحسان الترك

آخر تصريح له.. ماذا قال إحسان الترك قبل وفاته؟ خاص

إحسان الترك

وفاة الفنان إحسان الترك بعد صراع مع المرض

بالصور

رانيا يوسف: انتقدوني بسبب بدلة رقص محتشمة.. رامز جلال عشرة عمر وأحمد عبد العزيز صاحب فضل| حوار

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

بفستان بسيط.. مريم الخشت تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فستان لافت.. ريم سامي تستعرض حملها رفقة زوجها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

محمد فؤاد يشعل سهرة رمضانية على طريق السويس وسط زغاريد سيناوية.. شاهد

محمد فؤاد فى سهر رمضانية
محمد فؤاد فى سهر رمضانية
محمد فؤاد فى سهر رمضانية

فيديو

ارملة حلمي بكر

نفت التعدي عليه.. أرملة حلمي بكر تروي اللحظات الأخيرة فى حياته

حسن شاكوش

حسن شاكوش: نفسي أبقى إمام جامع بعد الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد