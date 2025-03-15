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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل تغيير إطارات سيارتك .. معلومات هامة عليك الانتباه لها

تغيير إطارات السيارة
تغيير إطارات السيارة
عزة عاطف

تعد الإطارات جزءًا أساسيًا في سيارتك، إذ تحمل الوزن الكامل للسيارة وتؤثر بشكل مباشر على أداء القيادة والسلامة. 

ومع ذلك، كثيرًا ما يركز أصحاب السيارات عند تغيير الإطارات على النوع الأصلي فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار المواصفات الفنية الدقيقة التي تضمن أداء جيد وأماناً أكبر. 

وبالرغم من أن المحلات قد توفر إطارات "أصلية"، إلا أن تلك الإطارات قد لا تتناسب مع المناخ أو الأجواء المحلية، وقد تكون أسعارها أرخص بسبب اختلاف المواصفات الفنية، ما قد يعرضك لخطر غير ضروري.

الرموز على الإطارات: ماذا تعني؟

قبل أن تغير إطارات سيارتك، يجب أن تفهم الرموز التي تحتوي عليها، حيث تعكس هذه الرموز خصائص الإطار مثل سرعته القصوى، قدرة التحمل، ونوعه. فيما يلي بعض الرموز الأكثر شيوعاً التي ستجدها على الإطارات:

1. الرموز المتعلقة بالسرعة:

  • J: يتحمل سرعة قصوى تصل إلى 100 كم/ساعة.
  • K: يتحمل سرعة قصوى تصل إلى 110 كم/ساعة.
  • L: يتحمل سرعة قصوى تصل إلى 120 كم/ساعة.
  • M: يتحمل سرعة قصوى تصل إلى 130 كم/ساعة.
  • N: يتحمل سرعة قصوى تصل إلى 140 كم/ساعة.
  • P: يتحمل سرعة قصوى تصل إلى 150 كم/ساعة.
  • Q: يتحمل سرعة قصوى تصل إلى 160 كم/ساعة.
  • R: يتحمل سرعة قصوى تصل إلى 170 كم/ساعة.
  • S: يتحمل سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.
  • T: يتحمل سرعة قصوى تصل إلى 190 كم/ساعة.
  • H: يتحمل سرعة قصوى تصل إلى 210 كم/ساعة.
  • VR: يتحمل سرعة قصوى تصل إلى 210 كم/ساعة.
  • ZR: يتحمل سرعة قصوى تصل إلى 240 كم/ساعة.
  • V: يتحمل سرعة قصوى تصل إلى 240 كم/ساعة.
  • W: يتحمل سرعة قصوى تصل إلى 270 كم/ساعة.
  • Y: يتحمل سرعات أكثر من 270 كم/ساعة.

2. الرموز المتعلقة بتحمل الحرارة:

  • A: قدرة تحمل حرارة مرتفعة.
  • B: قدرة تحمل حرارة معتدلة.
  • C: قدرة تحمل حرارة منخفضة جداً (وهو نوع رخيص قد لا يكون مناسباً للاستخدام في مناطق حارة).

3. الرموز المتعلقة بنوع الإطار:

  • P: إطارات سيارات الركاب.
  • LT: إطارات للشاحنات الخفيفة.
  • C: إطارات للشاحنات التجارية الكبيرة.

4. أنواع الإطارات من حيث البناء:

  • R: إطار بطبقات من الأحزمة الفولاذية (Radial).
  • B: إطار بطبقات من الأحزمة النسيجية (Bias).

أهمية هذه الرموز في اختيار الإطار الصحيح

كثير من السائقين قد يغفلون عن هذه الرموز عند شراء إطارات جديدة، معتقدين أن الإطار هو مجرد قطعة مطاطية لا أكثر. 

لكن هذه الرموز تشير إلى مواصفات فنية مهمة جدًا تؤثر على الأمان والأداء. 

على سبيل المثال، إذا كنت تسكن في منطقة حارة، فإن اختيار إطار "C" الذي يتحمل حرارة منخفضة قد يؤدي إلى تآكل أسرع، ما يعرضك لمشاكل في القيادة. 

لذا، من الضروري أن تتأكد من اختيار الإطار الذي يتناسب مع الظروف المناخية والطرق التي تسلكها.

قبل أن تقرر تغيير إطارات سيارتك، احرص على فحص الرموز والمواصفات المذكورة عليها بعناية.

وكن حذرًا من الإطارات الأرخص التي قد تحتوي على مواصفات أقل من احتياجاتك الفعلية. 

تذكر أن الإطار هو أحد أهم عناصر الأمان في سيارتك، ولا تهمل هذه التفاصيل المهمة التي قد تساهم في تجنب العديد من الحوادث والمشاكل على الطريق.

سيارات أعطال السيارات صيانة السيارة تغيير إطارات السيارة رموز إطار السيارة

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تغيير إطارات السيارة
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