البروفيسور مجدي يعقوب: أعامل كل مريض كأنه ابني.. والعمليات المعقدة تسبب توترًا

كشف الجراح العالمي، الدكتور مجدي يعقوب، عن كواليس عمله الجراحي والتحديات التي يواجهها، وذلك خلال ظهوره في بودكاست "بداية"، الذي يُبث عبر قناة "الحياة".

وأوضح أن جميع العمليات الجراحية معقدة وطويلة، لكنه يحرص على التعامل مع كل مريض وكأنه أحد أبنائه، خاصة في الحالات النادرة التي لم يتم إجراؤها من قبل.

العمليات الصعبة.. دقة وتوتر

أكد يعقوب أن العمليات التي يجريها دائمًا ما تكون دقيقة، مشيرًا إلى أن العمليات الجديدة تُسبب توترًا كبيرًا نظرًا لعدم وجود تجارب سابقة عليها.

وقال: "كل العمليات طويلة ومعقدة، لكن هناك عمليات تكون أصعب من غيرها، أنا أتعامل مع كل المرضى كأنهم أولادي، خصوصًا في العمليات الجديدة التي لم تُجرَ من قبل، هذه الحالات تسبب توترًا كبيرًا، لكننا نتعامل معها بحرص شديد."

نصائح للحفاظ على صحة القلب

وجه الدكتور يعقوب نصائح مهمة للحفاظ على صحة القلب، مشددًا على أهمية اتباع نمط حياة صحي يعتمد على الرياضة والتغذية السليمة.

وأوضح قائلًا:"يمكننا الحفاظ على صحة القلب من خلال ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الأطعمة الصحية مثل الخضار والفواكه، أما التدخين فهو من أخطر العادات التي تضر بالقلب والرئتين، حيث يؤدي إلى انقباض الشرايين، مما يمنع وصول الدم إلى عضلة القلب."