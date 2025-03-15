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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بحبه جدا| أمير طعيمة يكشف حقيقة رفضه التعاون مع حكيم

أمير طعيمة
أمير طعيمة
أسامة علي

كشف الشاعر أمير طعيمة حقيقة رفضه التعاون مع الفنان حكيم فى تقديم برنامج شعبي.

وأضاف أمير طعيمة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،حكيم فنان كبير واحبه للغاية ولم أرفض التعامل معه.

وتابع أمير طعيمة:"حكيم كلمنى وكان لسه فيه تحضير البرنامج لكن الفكرة مكنتش واضحة بالنسبالى لأننا كنا لسه فى البداية، وفى الوقت دا اتعرض عليا برنامج تانى قدمته".

عمرو دياب

وكان علق الشاعر أمير طعيمة، على حقيقة ما تردد بشأن وجود خلاف بينه وبين النجم عمرو دياب، موضحًا أنهما لم يتعاونا منذ عام 2011 سوى في أغنية دعائية لإحدى شركات المحمول منذ عامين، مؤكدًا أن عدم استمرار التعاون لا يعني وجود خلاف.

وأضاف أمير طعيمة،  القضية بدأت عندما تحدث الشاعر أيمن بهجت قمر عن مشكلة معينة، ووقتها دافع عنه في مواجهة هجوم كبير عليه، لكن فيما بعد علم أن أيمن لم يكن يرغب في أن يتدخل أحد في الأمر".

حكيم المطرب حكيم أمير طعيمة الشاعر أمير طعيمة

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