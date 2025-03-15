المداح يرد على استفزازات عسيري: لو أنت شايفه فشل فانا معنديش مشكلة

قال حسن عسيري، مقدم برنامج “برود كاست” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” الفضائية، للنجم حمادة هلال: “أنت مبقتش متواجد علي شاشة السينما من 2017 خالص .. يدوب بتشتغل المداح وبس”.

وأجاب حمادة هلال: “أنا من بعد فيلم شنطة حمزة اللى كان في 2017 معملتش أفلام تاني بس أتعرض عليا أعمال كتيرة وأنا اللى رفضت .. وكل ما بتنجح في مسلسل كل ما المخرجين بيبقوا عاوزينك تعمل أفلام أكثر”.

وشعر النجم حمادة هلال بالاستفزاز من مقدم الرنامج حسن عسيري لقيامه ببعض الحركات عند حديثه، قائلا “ما بلاش أرد عليك في السؤال طالما مش عاوز كلام كتير”.

ووجه عسيري سؤالا للنجم حمادة هلال، قائلا “فشلك في السينما رعبك عشان كده عاوز تلزقك في المداح ؟”، ليرد : “لا انا مفشلتش في السينما بس لو أنت شايفه فشل فانا معنديش مشكلة”.