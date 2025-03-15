أمير طعيمة: أنا في حتة لوحدي.. وضد فكرة رقم واحد

أكد الشاعر الغنائي أمير طعيمة، أنه يرى مكانته في الساحة الفنية في مكانة مميزة ويختلف عن الكثير من الشعراء، موضحًا أنه لا يسعى ليكون "رقم واحد"، بل يفضل أن يكون في "حتة لوحده" بعيدًا عن التصنيفات التقليدية.

وتلقى أمير طعيمة، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، سؤالًا حول تصنيفه لنفسه في المجال، مؤكدًا أن كل شخص وفنان يصنع نفسه بينه وبين نفسه رقم، أو يضع نفسه في حتة معينة، قائلًا: "كل واحد بيشوف نفسه أحسن واحد في الدنيا، أنا ضد فكرة رقم واحد".

أنا فى حتة لوحدى

وتابع: "أنا في حتة لوحدي، مش مهم أنا أحسن من مين أو أقل من مين، ولا بقارن نفسي بحد.. الهدف عندي من زمان هو إني أبقى في مكاني الخاص"، مؤكدًا أن المنافسة شيء مختلف تمامًا عن الطريقة التي يرى بها نفسه، مشيرًا إلى أنه كان يركز في مراحل معينة من حياته على كتابة كلمات تُصبح بمثابة أو أمثال تُرددها الناس، مثل: "قادر وتعملها"، و"جاي على نفسك ليه".