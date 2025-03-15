قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اركب فيات تيبو كسر زيرو 2024 بهذا السعر
الشتاء أصبح أكثر دفئًا وأقصر مدة والصيف أطول| تفاصيل
جحيم لم يروا مثله.. ترامب يعلن بدء الضربات الأمريكية على الحوثييـن
رد فعل صادم من اتحاد الكرة بعد شكوى الأهلي للجنة الأولمبية
ترامب يعلن بدء الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن
تشكيل سيراميكا كليوباترا في مباراة الجونة بكأس مصر
16 قتيلا.. عواصف وأعاصير مدمرة تجتاح عدة ولايات أمريكية| صور
عمر مرموش رجل مباراة مان سيتي ضد برايتون
القصة الكاملة لاعتداء مدير مدرسة البحيرة على طالبتين بفناء المدرسة .. آخر التطورات
باستقبال حافل .. وزير الأوقاف يشارك في إفطار المطرية السنوي.. صور
3 قرارات جديدة من الأهلي للرد على رابطة الأندية في أزمة مباراة القمة
زيزو يقود تشكيل الزمالك أمام سموحة في كأس مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل حكيم باشا الحلقة 15.. مصطفى شعبان يفاجئ ولاد عمه

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
سعيد فراج

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل حكيم باشا

وبدأت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "حكيم باشا"، برباعيه للنجم طارق الشيخ، على بعض من المشاهد الفلاش باك ل "حكيم- مصطفى شعبان".

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "حكيم باشا"، حديث "بحر- محمد نجاتي" مع زوجته "زمن- ساره نور"، عن الميراث وشقيقته "برنسه- سهر الصايغ"، التي كانت تستمع لحديثهم وأنهما يخططون لعدم أعطائها ميراثها ونصيب مثل أشقائها.

مسلسل حكيم باشا

وكما جاء أيضًا ضمن أحداث الحلقة، قرار "حكيم- مصطفى شعبان" لعمه "نوح- أحمد فؤاد سليم" بأنه سوف يوزع الميراث، وطلب عمه منه بأن يوزعه على ثلاثة، حتى تأخذ ابنته "برنسه- سهر الصايغ" مثل نصيب أخواتها الرجال، ولكن حكيم قال له بأنه سوف يوزعه على أربعة، حتى يأخذ "ياسين- ميدو عادل"، مثلهم في الميراث ليكشف سره أمام أبناءه، وأن "ياسين- ميدو عادل" هو شقيقهم من الأب.

مسلسل حكيم باشا

وانتهت الحلقة على حديث "برنسه- سهر الصايغ" مع "سليم- منذر رياحنه" و"بحر- محمد نجاتي"، بعد معرفتهم بأن "ياسين- ميدو عادل" يكون شقيقهم وسوف يقاسمهم في الميراث وفي النهاية دخل "حكيم- مصطفى شعبان" عليهما وانتهت الحلقة على ذلك.

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا 

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

مسلسل حكيم باشا 

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

مصطفى شعبان سهر الصايغ أحمد فؤاد سليم ميدو عادل محمد نجاتي حكيم باشا منذر رياحنه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النادي الأهلي

انسحاب الأهلي بشكل نهائي من الدوري ولا نية للعب بالناشئين.. أحمد حسن يوضح

التموين تعلن عن مفاجأة سارة للمواطنين

التموين تعلن مفاجأة سارة للمواطنين وتنفذها بدءا من اليوم

مشاجرة الفردوس

المتهم في واقعة مشاجرة الفردوس أمام قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر بعد موجة الحر القاسية

أصعب 72 ساعة.. موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر بعد موجة الحر القاسية

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا.. قبل العيد ولا بعده؟

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا.. قبل العيد ولا بعده؟

الاهلي

في بيان رسمي.. رد فعل صادم من الأهلي على عقوبات رابطة الأندية

اللجنة الاولمبية

أول رد من اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة والرابطة

بالصور

تجنب طهي البطاطس أو شرائها عند ظهور هذه العلامات.. طرق لتخزينها بأمان

علامات إذا ظهرت البطاطس تجنب طهيها أو شرائها
علامات إذا ظهرت البطاطس تجنب طهيها أو شرائها
علامات إذا ظهرت البطاطس تجنب طهيها أو شرائها

مسلسل حكيم باشا الحلقة 15.. مصطفى شعبان يفاجئ ولاد عمه

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

من التنمر إلى التمكين..نحو مجتمع دامج للأشخاص ذوي الإعاقة.. ندوة بجامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

احترس من الطهي في الزيوت.. أستاذ أمراض قلب يكشف البدائل الآمنة

مخاطر القلي في الزيوت
مخاطر القلي في الزيوت
مخاطر القلي في الزيوت

فيديو

وفاة احسان الترك

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة إحسان الترك

نجلاء بدر

اتخطبت لـ5 رجالة وفرحانة بتصنيفي ممثلة إغراء .. نجلاء بدر تكشف تعرضها للخيانة أكثر من مرة

ارملة حلمي بكر

نفت التعدي عليه.. أرملة حلمي بكر تروي اللحظات الأخيرة فى حياته

حسن شاكوش

حسن شاكوش: نفسي أبقى إمام جامع بعد الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد