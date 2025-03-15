مسلسل حكيم باشا الحلقة 15.. مصطفى شعبان يفاجئ ولاد عمه

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل حكيم باشا

وبدأت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "حكيم باشا"، برباعيه للنجم طارق الشيخ، على بعض من المشاهد الفلاش باك ل "حكيم- مصطفى شعبان".

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "حكيم باشا"، حديث "بحر- محمد نجاتي" مع زوجته "زمن- ساره نور"، عن الميراث وشقيقته "برنسه- سهر الصايغ"، التي كانت تستمع لحديثهم وأنهما يخططون لعدم أعطائها ميراثها ونصيب مثل أشقائها.

مسلسل حكيم باشا

وكما جاء أيضًا ضمن أحداث الحلقة، قرار "حكيم- مصطفى شعبان" لعمه "نوح- أحمد فؤاد سليم" بأنه سوف يوزع الميراث، وطلب عمه منه بأن يوزعه على ثلاثة، حتى تأخذ ابنته "برنسه- سهر الصايغ" مثل نصيب أخواتها الرجال، ولكن حكيم قال له بأنه سوف يوزعه على أربعة، حتى يأخذ "ياسين- ميدو عادل"، مثلهم في الميراث ليكشف سره أمام أبناءه، وأن "ياسين- ميدو عادل" هو شقيقهم من الأب.

مسلسل حكيم باشا

وانتهت الحلقة على حديث "برنسه- سهر الصايغ" مع "سليم- منذر رياحنه" و"بحر- محمد نجاتي"، بعد معرفتهم بأن "ياسين- ميدو عادل" يكون شقيقهم وسوف يقاسمهم في الميراث وفي النهاية دخل "حكيم- مصطفى شعبان" عليهما وانتهت الحلقة على ذلك.

مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

مسلسل حكيم باشا

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.