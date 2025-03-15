خايف أنام لطلع بحلم وكنت عارف إن ربنا هيطبطب عليا.. سامح حسين يتحدث عن نجاح قطايف

نجح برنامج “قطايف” الذي يقدمه الفنان سامح حسين، في اجتياح منصات التواصل الاجتماعي وحصل على إشادة واسعة من الجمهور ونجوم الفن والإعلام، ووصفه الجميع بأنه جرعة يومية من القيم الإنسانية والرسائل الهادفة لكل أفراد الأسرة”.

https://m.youtube.com/watch?v=QK7bNxCeLgk

وبعد الانتشار الواسع الذي حقق سامح حسين في رمضان هذا العام، خرج ليتحدث عن برنامجه الرمضاني قطايف، واصفا مدى سعادته البالغة التي يشعر بيها بفضل اشاده الجمهور بيه .

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://m.youtube.com/watch?v=QK7bNxCeLgk