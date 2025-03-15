مجدي يعقوب يكشف أسرار توازنه بين العمل والحياة الشخصية

تحدث الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب عن تفاصيل حياته اليومية، وكيفية تحقيقه التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وذلك خلال لقائه في بودكاست "بداية"، الذي يُبث عبر قناة الحياة.

وكشف يعقوب عن شغفه بالسفر إلى مدن مثل الإسكندرية ومرسى مطروح، حيث يجد فيها راحة نفسية، بالإضافة إلى حبه الكبير للزراعة والعناية بالحديقة.

أوضح أنه يقضي وقتًا يوميًا في ري النباتات، مؤكدًا أن مشاهدة النباتات وهي تنتج الأكسجين تمنحه شعورًا بالراحة والاسترخاء.

الصحة أولًا.. رياضة يومية ومشي منتظم

أكد يعقوب أنه يحرص على المحافظة على صحته من خلال ممارسة الرياضة والمشي يوميًا، موضحًا أن التعب قد يؤثر على العمل، لذلك يسعى دائمًا لتحقيق التوازن للحفاظ على طاقته وكفاءته في الجراحة، "أحاول دائمًا أن أوفق بين حياتي الشخصية والعمل، لأن التعب قد يؤثر على عملي، ولذلك أحافظ على صحتي من خلال ممارسة الرياضة والمشي يوميًا."

سر النجاح.. الحب والإصرار والتواضع

عن فلسفته في النجاح، أوضح جراح القلب الشهير أن الشغف بالعمل هو المحرك الأساسي للنجاح، مشيرًا إلى أنه عندما يستيقظ صباحًا، يشعر بالحماس للذهاب إلى العمل، لأنه يحب ما يفعله.

وقال: "التعب يختفي عندما تحب ما تفعله. الحب للعمل هو الطموح والشغف الذي يقود النجاح."

وعن نصيحته للشباب، شدد على ثلاثة عوامل أساسية للنجاح:

حب العمل الإصرار التواضع

وأكد أن الغرور هو العدو الأول للنجاح، وأن التعامل مع الآخرين بتواضع هو أساس بناء علاقات ناجحة وخدمة المجتمع، "الغرور يمنع النجاح، فلابد أن تعامل الناس بنفس الطريقة التي تريد أن تُعامل بها، التواضع في العلم والعمل هو المفتاح لخدمة المجتمع والتفكير في تطويره."