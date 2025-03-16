مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 1.. تامر نبيل يحذر محمد فراج من مدير البنك

ظهر ماهر ( تامر نبيل ) في الحلقة الأولى من مسلسل منتهي الصلاحية وهو يعمل في البنك مع صديقه صالح ( محمد فراج )، وبسبب اكتشاف تلاعب في حسابات العملا. يقف ماهر مع صديقه صالح ويحذره من أن تطاوله على مدير البنك غير مفيد ويجب التعامل مع الأمور بشكل مختلف.

مسلسل “منتهي الصلاحية”، يضم عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم:محمد فراج، ياسمين رئيس، تامر نبيل، حسن مالك، هبة مجدي، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.

ويعرض أيضًا لـ تامر نبيل المسلسل الإذاعي اللمبة الزرقا في رمضان 2025 على إذاعة إنرجي، وهو من بطولة الفنانة غادة عادل، ومن إخراج زهرة رامي .

وانتهي تامر نبيل من تصوير فيلم الست مع المخرج مروان حامد.ويعد فيلم الست العمل الرابع الذي يجمع بين تامر ومروان حامد بعد فيلم الأصليين وتراب الماس وكيرة والجن.

ويضم فيلم الست للفنانة منى زكي عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: تامر نبيل، محمد فراج، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، أمينة خليل، نيللي كريم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، والمقرر عرضه في عام 2025.

وفي سياق آخر، يشارك تامر نبيل في فيلم الأرض السودة الذي يتم تصويره في الوقت الحالي، ويظهر في العمل كضيف شرف. الفيلممن بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

ويشارك تامر في فيلم ضي " سيرة أهل الضي" الذي تم عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، وتم عرضه في الدورة 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي في المسابقة الرسمية قسم أجيال. والفيلم من بطولة أسيل عمران، إسلام مبارك، بدر محمد، حنين سعيد ويضم باقة من النجوم كضيوف شرف بينهم أحمد حلمي، تامر نبيل، محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.