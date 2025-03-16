أكثر من 30 قتيلا و 100مصاب في الغارات الأمريكية على الحوثيين

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت وسائل إعلام يمني، أن الغارات الأمريكية الأخيرة شملت 6 محافظات مختلفة بالبلاد.

وهناك أكثر من 30 قتيلا وما يزيد على 100 مصاب في الغارات الأمريكية على الحوثيين.

وكشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن واشنطن أخطرت إسرائيل مسبقًا بالضربات الجوية التي شنتها على الحوثيين في اليمن.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله إن "إسرائيل تم إبلاغها قبل تنفيذ الهجوم"، دون تحديد طبيعة الدور الذي لعبته تل أبيب في العملية.

وجاءت الضربات الأمريكية واسعة النطاق ردًا على الهجمات الحوثية على حركة الشحن في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. ووفقًا لمصادر طبية قريبة من جماعة الحوثي، فقد خلف القصف الأمريكي 31 قتيلًا مدنيًا و101 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.