كشفت الدكتورة منار غانم٫ عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية٫ تفاصيل حالة الطقس.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر٫ على قناة الأولى: اليوم وغدا ذورة ارتفاع درجات الحرارة٫ والعظمى علي القاهرة الكبري ٣٣ درجة.

وأضافت: وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ستبدأ درجات الحرارة في الإنخفاض بدءا من يوم الأربعاء٫ لافته: هنرجع للأجواء الشتوية الباردة بشكل كبير خلال فترات الليل.

وحذرت الدكتورة منار غانم٫ عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية٫ من تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خلال فترات النهار أو فترات الليل لأن الأجواء الشتوية ستعود مرة أخرى خاصة في فترات الليل تجنبا للإصابة بنزلات البرد.