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متحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية

متحدث الوزراء
متحدث الوزراء
هاجر ابراهيم

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك زيادة كبيرة في عدد المتقدمين للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن التوزيع الجغرافي يكون بناء على احتياجات كل محافظة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن صندوق التمويل العقاري اكتسب خبرة كبيرة على مدار السنوات الماضية، سواء من حيث المشروعات التى ينفذها، ومن حيث ثقة المتقدمين خلال العرض الذي جرى تقديمه أمس من خلال جولة رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء أن الصندوق يراعي فى الوحدات التى يطرحها الاحتياجات على مستوى كل محافظة، كما أن أغلب الوحدات تتجه إلى الإسكان محدودي الدخل، وهناك جزء آخر لمتوسطي الدخل.

مجلس الوزراء الوزراء محمد الحمصاني التوزيع الجغرافي التمويل العقاري

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