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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تكشف عن مفاجأة في هاتفها القادم iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Ultra
iPhone 17 Ultra
شيماء عبد المنعم

تستمر الشائعات حول بتشكيلة iPhone 17 القادمة في الانتشار، حيث تتداول العديد من التسريبات والشائعات حول ما قد تكشف عنه شركة آبل Apple عن سلسلة الرائدة التالية في شهر سبتمبر المقبل. 

ووفقا للتقارير الأخيرة، قد يشهد عام 2025 تغييرا كبيرا في الأسماء من شركة آبل، حيث تخطط الشركة لجلب iPhone 17 Ultra تحت تشكيلة الفريق القادمة، ليحل طراز iPhone 17 Pro Max.

وإذا تحقق هذا التغيير، فقد يكون هذا التغيير الثاني في الأسماء لهواتف الشركة خلال 2025، حيث استبدلت آبل اسم هاتفها الاقتصادي iPhone SE، وتم طرحه إلى الأسوق تحت اسم جديد هو iPhone 16E.

iPhone 17 Ultra

التسريبات المحتملة حول iPhone 17 Ultra:

على الرغم من أن آبل لم تكشف أي معلومات رسمية حتي الآن، إلا أن العديد من التسريبات أشارت إلى احتمال استبدال هاتف الشركة المميز بـ iPhone 17 Pro Max بـ iPhone 17 Ultra، في خطوة قد تمثل تحولا جذريا في استراتيجية آبل.

وفقا للتسريبات التي كشف عنها المسرب الشهير Yeux1122، قد تستبدل آبل جهاز iPhone 17 Pro Max بـ iPhone 17 Ultra، على الرغم من هذه الشائعات تكررت في السابق وقت إطلاق iPhone 15 و iPhone 16، إلا أنه لم يتم تأكيدها في أي من الإصدارات السابقة.

كما تشير التسريبات والشائعات إلى أن آبل قد تجلب iPhone 17 Ultra مع العديد من التحسينات والتحديثات.

يشير Yeux1122، إلى أنه سيتم تجهيز iPhone 17 Ultra بجزيرة ديناميكية أصغر، بالإضافة إلى غرفة بخار وبطارية أكبر، وهي خصائص ستكون حصرية لهذا الطراز دون أن تشمل أي من الطرازات الأخرى في سلسلة آيفون 17 القادمة من آبل.

ادعى المحلل “جيف بو”، في شهر أكتوبر الماضي أن iPhone 17 Pro Max سيأتي مع جزيرة ديناميكية أضيق، من جهة أخرى يدعي Yeux1122 أنه مع زيادة حجم البطارية في iPhone 17 Ultra القادم، سيتم أيضا زيادة سمك الهاتف، وهو ما يشير  تغيير في التصميم قد يسهم في تحسين الأداء وعمر البطارية.

كما يتوقع أن تعمل آبل على تغيير استراتيجيتها التسويقية والمبيعات، من خلال إدخال تعديلات كبيرة في التصميم إلى إلى جانب التحديثات التي ستمشل نظام التشغيل iOS 19. 

iPhone 17 iPhone 17 Ultra آبل iPhone 17 Pro Max

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