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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسماعيلية:مدير مديرية التعليم ووكيلة يتفقدان عددا من المدارس

الإسماعيلية:مدير مديرية التعليم ووكيلة يتفقدان عددا من المدارس
الإسماعيلية:مدير مديرية التعليم ووكيلة يتفقدان عددا من المدارس
أ ش أ

تفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أيمن موسي -خلال جولة له اليوم - عددا من مدارس إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية لمتابعة انتظام العملية التعليمية والالتزام بالقرارات المنظمة لها وتحقيق بيئة تعليمية آمنة.


وذكرت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية - في بيان صحفي اليوم - ان مدير مديرية التربية والعليم زار مدرسة السلام الرسمية لغات وشارك طلاب الصف الثاني الإعدادي إحدى حصص اللغة العربية ثم تفقد الفصول للتأكد من انتظام الطلاب ونسب حضورهم ثم تفقد مدرسة عباس العقاد الابتدائية واستمع لآراء الطلاب حول مدى استفادتهم من الشرح داخل الفصل واستفادتهم من التقييمات الأسبوعية واطلع عن كثب على مدى التزام الطلاب بتحضير كراسات الحصة واطمئن على نسب حضور الطلاب.


وفي سياق متصل قام وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أشرف العربى بمتابعه انتظام سير العملية التعليمية خلال جولة تفقدية لمدارس ادارة القنطرة شرق التعليمية وذلك فى إطار التأكد على الانضباط الإداري والتعليمي،وشملت المتابعة مدارس عثمان بن عفان الإبتدائية والقنطرة شرق الثانوية و القنطرة شرق الثانوية التجارية و العبور الرسمية لغات و8 أكتوبر. 


ووجه بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة في جميع المدارس وإزالة كافة الرواكد داخل الفصول لتوفير بيئة تعليمية نظيفة وصحية وأيضا تفعيل الأنشطة المدرسية بشكل مستمر بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في العملية التعليمية.


وشدد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي والتأكد من تفعيل التسجيل الألكتروني للغياب والتواصل المستمر مع أولياء الأمور لحثهم على متابعة أبنائهم وتشجيعهم على الانتظام في الحضور.


وفي سياق متصل كرم أيمن موسي اليوم مدير ووكلاء مدرسة السلام الرسمية للغات التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية في إطار تقدير جهود المتميزين في العمل بتعليم الإسماعيلية.


وثمن وكيل الوزارة جهود مدير ووكلاء مدرسة السلام الرسمية لغات في متابعة انضباط وانتظام سير العملية التعليمية وارتفاع نسب حضور الطلاب بمختلف الصفوف و ظهورهم بمستوى متميز و تفاعلهم مع شرح المعلمين للمناهج الدراسية وتفعيل الأنشطة التربوية المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك. 


وقدم وكيل الوزارة شهادات التقدير لهم تقديرا لتفانيهم فى العمل متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لما فيه مصلحة أبنائنا الطلاب.

مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية انتظام العملية التعليمية شهر رمضان المبارك انتظام سير العملية التعليمية

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