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محمد عبدالوهاب: إنسحاب الأهلي أمام الزمالك غير مدروس ومجلس محمود طاهر سر نجاحات الخطيب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالوهاب: إنسحاب الأهلي أمام الزمالك غير مدروس ومجلس محمود طاهر سر نجاحات الخطيب

إنسحاب الأهلي
إنسحاب الأهلي
حسن العمدة

قال محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق ، أن أزمة مباراة القمة الأخيرة تؤكد أن هناك أمور لم تكن مدروسة من قبل مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.


وتابع:عبدالوهاب في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة : قرار الأنسحاب لابد أن يكون مدروساً من المجلس بعناية ..لا يمكن أن يكون قرار فردي أو عنتري.


ورفض عضو مجلس الأهلي "تقييم" مجلس الأدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب ، لكن أود التأكيد على أن مجلس الأدارة السابق برئاسة المهندس محمود طاهر هو السبب في البطولات الكثيرة التي حققها النادي في أخر 7 سنين تحت قيادة مجلس الخطيب.


وواصل: حينما تسلّم المهندس محمود طاهر مسئولية رئاسة النادي ..تعرضنا لضغوط صعبة ..لقد أقام البعض ضدنا دعاوي قضائية بهدف إقالة المجلس وكانت علينا ديون كثيرة لدرجة أن حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق قال: اللي يكون في عون المجلس اللي هيستلم المجلس التالي قاصداً مجلس محمود طاهر.


وتابع عضو مجلس الأهلي السابق: رغم كل هذه الصعوبات والضغوط التي تعرض لها مجلس محمود طاهر نجح في تحقيق نجاحات كبيرة خلال دورته الانتخابية.


ويقدم البرنامج "النجوم في رمضان" الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي كل أحد وثلاثاء أسبوعيا في الشهر المبارك ويترأس تحريره الناقد الرياضي وليد قاسم.


وحقق برنامج النجوم في رمضان نجاحا كبيرا في مواسم سابقة عبر استضافة رموز الرياضة والكرة في مصر

إنسحاب الأهلي النادي الأهلي الأهلي محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق

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