حالك وحالي ريهام عبد الغفور تشارك تتر مسلسل ظلم المصطبة

انطلق امس مسلسل "ظلم المصطبة" وسط ترقب جماهيري واسع، حيث يجمع المسلسل بين الدراما المشوقة والأداء المتميز لأبطاله

وشاركت الفنانة ريهام عبد الغفور تتر مسلسل ظلم المصطبة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك





وعلقت ريهام عبد الغفور علي الفيديو :"مسلسل تتر ظلم المصطبة حالك وحالي" كلمات ولحان وغناء: خطيب توزيع موسيقي: الوايلي ".





عرض مسلسل ظلم المصطبة

وتعرض قناة الحياة الفضائية، مسلسل ظلم المصطبة الساعة 8:15 مساءًا ويعاد عرض المسلسل في تمام الساعة 1:15 ظهرًا.

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل ظلم المصطبة، في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، ويعاد الساعة 6:15 صباحًا، والساعة 12:00 ظهرًا.

ظلم المصطبة

طرحت قناة الحياة الفضائية، برومو مسلسل ظلم المصطبة، لـ الفنانة ريهام عبد الغفور وإياد نصار ، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2025، عبر شاشات الشركة المتحدة.

وبدأ برومو مسلسل ظلم المصطبة، بلقطات تبرز الأزمات التي تعاني منها الشخصية التي تلعبها ريهام عبد الغفور خلال الأحداث، وأخرى ترصد المتاجرين بالدين والعادات الرجعية مثل لحس النار أو ما يسمى بـ (البشعة).

مسلسل ظلم المصطبة

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الرسمي لمسلسل ظلم المصطبة، الذي سيطرح في رمضان 2025.

نشرت منصة واتش ات بوستر للفنانة بسمة لمسلسلها الجديد " ظلم المصطبة " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025.

وظهرت بسمة في بوستر مسلسلها الجديد " ظلم المصطبة " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025 ، وهي ترتدي الحجاب.





مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من بطولة كل من ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب وبسمة .

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة.

أحمد عزمي - بوستر ظلم المصطبة

وكان خطف الفنان أحمد عزمي الانظار فور كشف منصة WATCH IT الستار عن الملامح الأولى للشخصية التي يجسدها في مسلسل ظلم المصطبة المشارك في موسم الدراما الرمضانية 2025، إذ ظهر بشكل مختلف تمامًا عما اعتداه الجمهور.

ونشرت منصة WATCH IT صورة لـ أحمد عزمي مصحوبة بتعليق: “الشيخ علاء.. شخصية وراها أسرار وعلامات استفهام كتير، هنكتشفها مع أحمد عزمي في مسلسل ظلم المصطبة في رمضان 2025”.







