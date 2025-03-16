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مسلسل ظلم المصطبة..مواعيد عرضه والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل ظلم المصطبة..مواعيد عرضه والقنوات الناقلة

مسلسل ظلم المصطبة
مسلسل ظلم المصطبة
سعيد فراج

يبدأ اليوم الأحد 16 رمضان، عرض مسلسل ظلم المصطبة الحلقة الأولى، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، عبر قناتي الحياة وdmc الفضائية، بالإضافة إلى منصة Watch it.

مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة

وتعرض قناة الحياة الفضائية، مسلسل ظلم المصطبة الساعة 8:15 مساءًا ويعاد عرض المسلسل في تمام الساعة 1:15 ظهرًا. 

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل ظلم المصطبة، في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، ويعاد الساعة 6:15 صباحًا، والساعة 12:00 ظهرًا. 

ظلم المصطبة 

طرحت قناة الحياة الفضائية، برومو مسلسل ظلم المصطبة، لـ الفنانة ريهام عبد الغفور وإياد نصار ، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2025، عبر شاشات الشركة المتحدة. 

وبدأ برومو مسلسل ظلم المصطبة، بلقطات تبرز الأزمات التي تعاني منها الشخصية التي تلعبها ريهام عبد الغفور خلال الأحداث، وأخرى ترصد المتاجرين بالدين والعادات الرجعية مثل لحس النار أو ما يسمى بـ (البشعة).

مسلسل ظلم المصطبة

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الرسمي لمسلسل ظلم المصطبة، الذي سيطرح في رمضان 2025.

نشرت منصة واتش ات بوستر للفنانة بسمة لمسلسلها الجديد " ظلم المصطبة " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025.

وظهرت بسمة في بوستر مسلسلها الجديد " ظلم المصطبة " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025 ، وهي ترتدي الحجاب. 

بوستر مسلسل ظلم المصطبة 

مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من بطولة كل من ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب وبسمة .

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة.

أحمد عزمي - بوستر ظلم المصطبة 

وكان خطف الفنان أحمد عزمي الانظار فور كشف منصة WATCH IT الستار عن الملامح الأولى للشخصية التي يجسدها في مسلسل ظلم المصطبة المشارك في موسم الدراما الرمضانية 2025، إذ ظهر بشكل مختلف تمامًا عما اعتداه الجمهور.

ونشرت منصة WATCH IT صورة لـ أحمد عزمي مصحوبة بتعليق: “الشيخ علاء.. شخصية وراها أسرار وعلامات استفهام كتير، هنكتشفها مع أحمد عزمي في مسلسل ظلم المصطبة في رمضان 2025”.

أحمد عزمي - بوستر مسلسل ظلم المصطبة 

أعمال ريهام عبد الغفور

وكان أحدث أعمال ريهام عبد الغفور هو مسلسل “أزمة منتصف العمر” من إخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، وكريم فهمى، وعمر السعيد، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وركين سعد، وسلوى محمد علي.

تدور أحداث مسلسل “أزمة منتصف العمر”، في إطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة، وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمي قصة حب.

ظلم المصطبة مسلسل ظلم المصطبة مسلسل ظلم المصطبة الحلقة الأولى ريهام عبد الغفور إياد نصار فتحي عبد الوهاب بسمة

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