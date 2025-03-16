أحمد موسى: انفردت بتحركات الإرهابيين داخليا وخارجيا | فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، مخططات هدم وزارة الداخلية قبل 2011 وصولا لأحداث 2011، معلقا: كنت أتابع ملف جماعة الإخوان الإرهابية منذ أن كنت صحفيا في بداياتي، والإخوان أرادوا نشر الإرهاب في مصر، واستهداف جهاز الأمن الداخلي وأجهزة مختلفة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: انفردت بتحركات الإرهابيين وداخليا وخارجيا، وتم نشرها في صفحات جريدة الأهرام، وعلينا الوقوف أمام من يريد استهداف أجهزة الجيش والشرطة والقضاء.



وتابع أحمد موسى: الرئيس السيسي وفر كل أشكال الدعم من أجل عودة وزارة الداخلية للقيام بعملها بقوة، وكل المخططات الإلكترونية والحملات الممنهجة مرصودة بالتقنيات الأمنية الحديثة، والوصول لكل مجرم أصبح سهلا على جهاز الأمن.

واستكمل قائلا: أحمد موسى يحب مصر ويعمل لحساب مصر، ومن يعمل لحساب قنوات ودول غربية لا يمكن أن يعود مصريا مرة أخرى، وتم دعوتي من أحد الأشخاص العملاء للأمريكان للظهور في برنامجه، ولكني رفضت تمام، لأني أقدم برنامجا ولدي منصات تواصل اجتماعي.