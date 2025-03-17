قرار عاجل ضد أصحاب فيديو دفع شاب خارج المترو

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة أصحاب فيديو دفع شاب خارج المترو.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بدفع آخر من إحدى عربات مترو الأنفاق أثناء توقف القطار قبل إغلاق الباب بإحدى المحطات.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه (3 أشخاص- مقيمون بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية).

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتصوير ذلك المقطع بتاريخ 130الجارى بإحدى محطات مترو الأنفاق لنشره على الصفحة الخاصه بهم بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف الحصول على نسب مشاهدات عالية لتحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



