اتخذلت.. علا رامي تكشف سبب طلاقها من أبو الليف

تصدرت الفنانة علا رامي محركات البحث جوجل بعد ان كشفت عن سر انفصالها عن المطرب ابوالليف

قالت الفنانة علا رامي حالة فى برنامج بعنوان “أوضة ضلمة” مع الإعلامية إنجي هشام، حيث اعترفت بأنها لم تشعر بالأمان مع أزواجها الثلاث.

وقالت علا رامي : إن علاقتها بالفنان نادر أبو الليف يسودها الاحترام المتبادل، وأن فترة زواجهما التي استمرت عامين شهدت ارتباطا قويا، خاصة وأن ظهوره الفني تزامن مع فترة زواجهما، وأضافت أن الخلافات التي أدت إلى الطلاق كانت قابلة للحل، ولكن التسرع في اتخاذ القرار حال دون ذلك.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلا الفيديو التالي

https://youtube.com/shorts/K68I-YfaDvA