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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر.. مخاطر وضع قدميك فوق التابلوه أثناء قيادة السيارة

مخاطر وضع قدمك على التابلوه
مخاطر وضع قدمك على التابلوه
عزة عاطف

هل سبق لك أن طلب منك والدك أو صديقك رفع قدميك عن لوحة القيادة أثناء السفر؟ على الأرجح كان ذلك خوفًا من إتلاف أو اتساخ لوحة القيادة في السيارة، ولكن هناك سبب أمني أعمق وراء هذا التحذير.

إصابات خطيرة قد تهدد حياتك

يعتقد البعض أن وضع القدمين على لوحة القيادة لا يشكل خطورة كبيرة، لكن الحقيقة هي أن هذا التصرف يزيد بشكل كبير من احتمالية الإصابة الخطيرة في حالة وقوع حادث. 

خطر الإصابات المرتبطة بهذه العادة لا يقتصر على الأضرار التي قد تصيب القدمين فقط، بل يشمل أجزاء أخرى من الجسم قد تؤدي إلى إصابات دائمة.

كيف يعمل ذلك؟

صممت السيارات الحديثة لتوفير أقصى درجات الأمان، ويشمل ذلك وضعية الجلوس المنتصبة وقدميك في منطقة الأقدام أمام المقعد. 

في حالة وقوع حادث، تنفتح الوسادة الهوائية في جزء من عشرين من الثانية بسرعة تصل إلى 320 كم/ساعة. 

وعندما يحدث ذلك، يتم دفع الوسادة الهوائية إلى وجهك بسرعة كبيرة تكفي لمنعك من الاصطدام بلوحة القيادة. 

لكن، إذا كانت قدميك مرفوعتين على اللوحة في لحظة الاصطدام، قد تتعرض لإصابات أكثر خطورة.

إصابات جسيمة قد تلحق بك

الوسادة الهوائية قد تدفع ساقيك إلى الوراء بشدة مما قد يؤدي إلى كسور في الساقين، بالإضافة إلى إصابات في الوركين والأضلاع وحتى الرأس. 

وفي حالة كسور في الورك، قد يحدث نقص في حجم الدم، وهو أمر تهديدي للحياة خصوصًا لدى كبار السن. 

علاوة على ذلك، فإن الحركة العنيفة قد تؤدي إلى إصابات في العمود الفقري، مما يسبب معاناة دائمة تؤثر على حركة الشخص.

أهمية الحذر واتباع الإرشادات الأمنية

نحن ندرك تمامًا أن الرحلات الطويلة قد تكون مملة، وأنك قد تشعر بالحاجة لأخذ قسط من الراحة. ولكن لا تنسَ أن لحظة الراحة قد تتحول إلى كارثة إذا لم تأخذ في اعتبارك هذه المخاطر. 

تجنب وضع قدميك على لوحة القيادة مهما كانت الظروف، فهذا قد يكون الفارق بين رحلة آمنة ومعاناة طويلة الأمد.

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احذر.. مخاطر وضع قدميك فوق التابلوه أثناء قيادة السيارة

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