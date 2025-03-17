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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 53مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية
حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية
ايمن رياض

وجه اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز خلال شهر رمضان المبارك، لضمان توافر السلع الغذائية والتأكد من جودتها ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

حملات تفتيشية على الأسواق 

وأشار المحافظ، إلى ضبط 53 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة بمختلف مراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك.

وشدد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى والممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 53 مخالفة تموينية، شملت 42 فى مجال المخابز البلدية ،ما بين نقص وزن ،إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، عدم الإعلان عن لوحة التعليمات ، عدم نظافة أدوات العجن ، عدم إعطاء بون صرف ، وعدم وجود سجلات ، و11 مخالفة في مجال الأسواق والأسعار ، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم وجود شهادة صحية ، وبيع سلع منتهية الصلاحية  ، وبيع بأزيد من السعر الرسمي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، مؤكداً على استمرار الجهود  والحملات الرقابية لضبط الأسواق، حفاظاً على حقوق المواطنين .

المنيا حملات تفتيشية مخالفات تموينية مديرية التموين إحكام الرقابة على الأسواق

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