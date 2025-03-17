محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا تنسيقيا لمناقشة واستعراض سبل الاستفادة من مجزر ميت الكرماء

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة واستعراض سبل الاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفادة من مجزر ميت الكرماء بمركز طلخا، بحضور الدكتور زغلول خضر مستشار وزير التنمية المحلية لشئون المجازر، واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، بدر السيد مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، والدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة. .بحث الآليات المعنية بالمجازر وتطويرها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة

وأكد محافظ الدقهلية على، بحث الآليات المعنية بالمجازر وتطويرها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تشغيلها، ووضع الضوابط التي سيتم الاختيار فيها، من بين أفضل المستثمرين لإدارتها على أن يتمتع بالكفاءة الفنية والجدارة المالية، مما يعود بالنفع على المحافظة ويتيح الاستغلال الأمثل للمجزر ويحقق الهدف والغرض الأساسي من إنشائه.

الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مختلف الخدمات اللازمة

وأضاف المحافظ أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات وتلبية احتياجاتهم المختلفة وتيسير الحصول على الخدمات المتنوعة التي يحتاجها المواطنون.