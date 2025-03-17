قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارت متابعة وعلاج مجاني.. تفاصيل مبادرة فحص طلاب المدارس للكشف عن الأمراض
غدا.. الطقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 17
CBS تزعم تواصل أمريكا وإسرائيل مع 3 دول لتهجير الفلسطينيين ..تفاصيل
مسلسل حكيم باشا الحلقة 17.. ماذا سيفعل ميدو عادل بعد حديث مصطفى شعبان؟
مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص أعلى الأوسطي بالبدرشين
رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصري الكبير 3 يوليو بحضور عالمي رفيع المستوى
إسرائيل تبلغ إدارة ترامب رفضها للمفاوضات المباشرة مع حماس
وزيرة التضامن: 5.5 مليون طالب من أسر تكافل في مراحل التعليم المختلفة
إصابة عنصرين من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان
عمر مرموش يتصدر التشكيل المثالي للجولة 29 من الدوري الإنجليزي
الحبس شهر لـ بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأنظار تتجه نحو البنوك المركزية.. أسبوع مصيري لأسعار الفائدة عالميًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "الأنظار تتجه نحو البنوك المركزية.. أسبوع مصيري لأسعار الفائدة عالميًا".

وقال التقرير: "أسبوع مصيري ينتظر الأسواق العالمية حيث تجتمع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بشأن أسعار الفائدة، يأتي هذا في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي".

وأضاف: "في الولايات المتحدة من المرجح أن يبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.25 و4.5% فيما يترقب المستثمرون التصريحات الأمريكية بشأن السياسة النقدية، وفي اليابان يرجح استمرار السياسة النقدية الحالية مع ضعف الين أمام الدولار".

وتابع: "في أوروبا يتوقع أن يثبت بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 4.5% بينما يواجه المركزي الأوروبي ضغوطا وسط عدم اليقن الاقتصادي".

البنوك أسعار الفائدة الولايات المتحدة دونالد ترامب ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى على ضابط شرطة بقنا

التعدي على ضابط شرطة.. حبس صاحب المحل والعامل في واقعة قنا

اجازة عيد الفطر ٢٠٢٥

إجازة عيد الفطر 2025 هل تبدأ الأحد أم الإثنين؟.. الإفتاء تحسم موعدها

أرشيفية

بعد واقعة كارما بالقاهرة الجديدة.. 4 طلاب يشوهون وجه زميلتهم في مدرسة بأكتوبر

جانب من الزيارة المفاجئة

إحالة مدرسة كاملة للتحقيق لغياب المعلمين والطلاب

أرشيفية

غيرة بنات.. ملابسات تشويه 4 طلاب وجه زميلتهم داخل مدرسة بأكتوبر

وزير التربية والتعليم

فصل وتحقيق|أول رد من التعليم على واقعة تشويه وجه طالبة 6 أكتوبر

صورة ارشيفية

موعد صرف معاش شهر أبريل 2025| هل يصرف قبل إجازة عيد الفطر؟

شرب الماء في نهار رمضان

حكم شرب الماء في نهار رمضان للحر الشديد.. حالة واحدة لا تبطل الصيام

ترشيحاتنا

حكم صوم الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها

حكم صوم الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟ الإفتاء توضح

يزيد الرزق ويسدد الدين

يزيد الرزق ويسدد الدين .. دعاء بعد الفجر مجرب

غزوة بدر الكبرى

غزوة بدر الكبرى.. المواجهة الأولى بين المسلمين وقريش وانتصار حاسم للإسلام

بالصور

5 نصائح لمساعدة الصائمين على مواجهة موجة الحر الشديدة

العطش
العطش
العطش

استدعاء فولكس فاجن ID.4 وأودي Q4 بسبب عيب خطير

فولكس فاجن وآودي
فولكس فاجن وآودي
فولكس فاجن وآودي

إلغاء ترامب للإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية يدمر الصناعات الأمريكية

ترامب والسيارات الكهربائية
ترامب والسيارات الكهربائية
ترامب والسيارات الكهربائية

دراسة: طلاب جيل Z يفضلون العمل "ميكانيكي" عن الذهاب للجامعة

الميكانيكي
الميكانيكي
الميكانيكي

فيديو

المتهم

أصوات صاخبة من سيارته.. القبض على طالب أزعج سكان كمباوند بالتجمع

حنان شوقي

رأيت النبي في اليقظة.. أسرار في حياة حنان شوقي

وفاة إحسان الترك

إحسان الترك يرحل في صمت.. رسالة أخيرة لمحمد رمضان وحلم ما اكتملش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد