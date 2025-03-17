رئيس جامعة المنيا: نسعى لإنشاء جامعة تكنولوجية تقدم كوادر فنية مدربة

أعلن رئيس جامعة المنيا، الدكتور عصام فرحات، بدء إجراءات إنشاء الجامعة التكنولوجية، والتي تبدأ الدراسة بها العام الدراسي المقبل لتقديم كوادر فنية مدربة من التكنولوجيين على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.



قال رئيس الجامعة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، إن الجامعة شهدت في الآونة الاخيرة طفرة تنموية وإنشائية في قطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية، والتي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، سواء للطلاب، والتي منها انشاء 10 مباني مدرجات وتطوير 80 قاعة كمرحلة أولى، وتطوير ورفع كفاءة الاسكان الطلابي، حتى أصبحنا نستوعب أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة ويجري حاليا تطوير وتحديث 3 مبان من إسكان المدن الجامعية لتحويلها لاسكان فندقي على أعلى مستوى بواقع 240 غرفة لكل مبنى وخلال شهور قليلة سوف يضاف الى الطاقة الفندقية بمحافظة المنيا 880 سريرا خمسة نجوم لخدمة المجتمع المحلى.

بالنسبة للقطاع الطبي، فقد شهد نهضة غير مسبوقة عقب اعتماد الخطة المستقبلية للمستشفيات، بإتاحة طاقه سريرية خلال الفترة القادمة بأكثر من 900 سرير لتقديم خدمه طبيه متميزة لأهالي الإقليم، اضافة إلى انضمام المستشفيات الجامعية لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال هذا العام، وافتتاح المستشفى الجامعي الرئيسي بسعة 400 سرير منها 70 سريرا للعناية المركزة وبه 3 أجنحة مجهزة مبنية باعلى كود في المستشفيات وايضا مستشفى لجراحات الاطفال ووحدة للعلاج الاشعاعي التي تعد ثاني وحدة بمحافظة المنيا بعد وحدة مركز الاورام بالمنيا باعتمادات مالية إجمالية بلغت 2 مليار جنيه، وذلك بعد أن بلغت تكلفة السرير الواحد إلى 5 ملايين جنيه.

أوضح رئيس الجامعة أن الجامعة سوف تحتفل العام المقبل باليوبيل الذهبى لانشائها وسوف تتضمن الاحتفالات العديد من الاعمال والانجازات التى تحققت على ارض الجامعة فى قطاعى التعليم والمستشفيات وذلك بعدما وصلت ميزانية الجامعة إلى اكثر من 600 مليون جنيه خلال العام الجاري، في حين انها لم تتجاوز 23 مليون جنيه عام 2013 / 2014.

أعرب رئيس الجامعة عن تقديره وشكره للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما اختص المحافظة بجامعة أهلية جديدة تم انشاؤها خلال عام واحد، وبدأت الدراسة في 7 كليات العام الماضى ويدرس بها الآن اكثر من 5 آلاف من الطلاب بمصروفات اقل كثيرا من الجامعات الخاصة، ما ادى بشكل كبير إلى خفض مصروفات تلك الجامعات الخاصة وساهمت فى دعم طلاب الجامعة الحكومية.

أضاف أن عملية التطوير تشمل أيضا رفع كفاءة ملاعب المدينة الرياضية، لافتا إلى حرص الجامعة على دعم الطلاب المحتاجين، من صندوق التكافل الطلابى ويعتبر هذا العام اكبر دعم حصل عليه طلاب جامعة المنيا.

أشار الدكتور عصام فرحات، إلى أن جامعة المنيا رفعت شعار الجامعة المنتجة سواء للمنتجات الحيوانية أو الداجنة والزراعية بعد أن اصبح الانتاج يغطي حاليا احتياجات الجامعة والعاملين فيها وبعد ذلك سوف نوجه هذا الانتاج للمجتمع المحلي.

وردا عن سؤال بشأن النهضة التي شهدتها الجامعة في قطاع التحول الرقمي، قال " نحتل الآن المركز الثاني على مستوى جامعات مصر بعد جامعة المنصورة في التحول الرقمي، والمركز الثالث على مستوى القطاعات الحكومة، وكل ذلك بأيدي المتخصصين من أبناء الجامعة الذين بذلوا مجهودات كبيرة من أجل هذا التحول الذي أعتبره نقطة تحول كبيرة في الجامعة للحفاظ على مواردها".

أكد رئيس جامعة المنيا حرصه على دعم مشروعات البحث العلمي وذلك بعد الموافقة على دعم 15 مشروعًا بحثيًا مؤخرا بتمويل بلغ 20 مليون جنيه، وهذه المشروعات حققت نجاحات كبيرة في تخصصات العلوم والصيدلة والزراعة والطب وكان آخرها فوز بحث تحسين سلالات القمح الجديدة بكلية الزراعة والذي حقق انتاجية كبيرة وتوفير كبير لمياه الري.