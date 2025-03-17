يستخدم لعلاج القلب.. هيئة الدواء تحذر من شراء هذ الدواء رسميًا

أصدرت هيئة الدواء تحذيرًا رسميًا بشأن مستحضر Spectone 25 mg tab، والذي يحتوي على المادة الفعالة سبيرونولاكتون (Spironolactone)، وذلك بعد أن تبين عدم مطابقة التشغيلة رقم 2310568 للمواصفات القياسية خلال التحليل الذي أُجري بمعامل هيئة الدواء.

تحذير رسمي من هيئة الدواء بشأن Spectone 25 mg tab

وفقًا لبيان رسمي صادر عن الهيئة، فقد تقرر سحب التشغيلة رقم 2310568 من الأسواق فورًا ووقف تداولها، مع تحريز الكميات المتوفرة منها في الصيدليات والمخازن، وذلك بعد ثبوت عدم مطابقتها للتحليل.

تفاصيل التحذير الصادر عن هيئة الدواء

اسم المستحضر: Spectone 25 mg tab

رقم التشغيلة: 2310568

الشركة المصنعة: شركة القاهرة

سبب التحذير: عدم مطابقة تحليلية صادرة من هيئة الدواء المصرية

الإجراءات التصحيحية: سحب فوري من السوق، وقف التداول، وتحريز الكميات المتوفرة

إرشادات للمستهلكين والمريضين المستخدمين للدواء

إذا كنت تمتلك عبوة من المستحضر المذكور أو كنت تشك في أن التشغيلة غير مطابقة، فإن هيئة الدواء توصي باتباع الإجراءات التالية:

التحقق من رقم التشغيلة قبل الاستخدام.

التوقف عن تناول الدواء فقط بعد استشارة الطبيب لتجنب أي مضاعفات صحية.

التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر: الخط الساخن: 15301 الموقع الإلكتروني الرسمي



تجدر الإشارة إلى أن هذا التحذير يخص التشغيلة المحددة فقط، ولا يعني سحب المستحضر بالكامل من الأسواق.

استخدامات الدواء

يستخدم دواء سبيرونولاكتون لعلاج احتباس السوائل في الجسم الناتج عن بعض الحالات المرضية، مثل قصور القلب الاحتقاني، أو تليف الكبد، أو مرض الكلى، ويمكن استخدامه أيضًا لعلاج ارتفاع ضغط الدم عندما لا تُجدِ الخيارات العلاجية الأخرى أي فائدة.

على المرضى الذين يستخدمون مستحضر Spectone 25 mg tab التحقق من رقم التشغيلة فورًا، والتواصل مع هيئة الدواء المصرية عند الضرورة، كما يجب عدم التوقف عن تناول الدواء إلا بعد الرجوع إلى الطبيب المختص.

,في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الدواء وحماية صحة المواطنين، كانت قد أصدرت هيئة الدواء تحذيرًا رسميًا بشأن تداول 6 أصناف دوائية مجهولة المصدر، مؤكدة اتخاذ قرار بسحبها من السوق بسبب احتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر.

كما شددت الهيئة على أهمية الامتناع عن شراء الأدوية من مصادر غير رسمية، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة الحصول على المستحضرات الطبية من الصيدليات المعتمدة فقط.

الأدوية التي شملها قرار السحب والتحذير

وفقًا لهيئة الدواء، فإن قائمة الأدوية التي تقرر سحبها وتحذير المواطنين من استخدامها شملت الأصناف التالية

AZARGA EYE DROPS 5ML

مستحضر يستخدم في تقليل ارتفاع ضغط العين.

تم رصد احتمالية وجود عبوات غير مطابقة في الأسواق وفقًا لإفادة الشركة المنتجة.

لم يتم العثور عليه من قبل مفتشي الهيئة حتى الآن، لكن التحذير جاء كإجراء احترازي.

Enbrel 50 MG

دواء يستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفي، ويعمل على تخفيف الأعراض ومنع تفاقم تلف المفاصل.

تم رصد عبوات مجهولة المصدر في الأسواق.

هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. إليك القائمة

MELANO MELO30 - MIBO COUCHE

كريم يستخدم في علاج الحروق.

تم اكتشاف تشغيلات غير مرخصة من المستحضر متداولة في السوق.

Vitacid C 1GM

دواء يستخدم في تعزيز الجهاز المناعي وزيادة مقاومة الجسم للعدوى، خاصة في حالات نزلات البرد.

تم رصد عبوات غير مطابقة للمعايير الدوائية.

VERMAL BROAD SPECTRUM ANTHELMINTIC

مستحضر مضاد للديدان، يستخدم في علاج أنواع مختلفة من الديدان التي تصيب الجهاز الهضمي.

تم العثور على تشغيلات غير مسجلة منه في الأسواق.

OSTEOBELL R

مكمل غذائي يحتوي على الكالسيوم وفيتامين D3، ويستخدم في علاج أمراض العظام والهيكل العظمي.

تم الكشف عن وجود عبوات غير رسمية منه متداولة بالسوق.

تحذير شديد من هيئة الدواء بشأن الأدوية مجهولة المصدر

أكدت الهيئة أن التحذير الصادر يخص التشغيلات الواردة في منشورات التحذير فقط، مما يعني أن الأنواع الأصلية من هذه الأدوية، التي تم تسجيلها بترخيص رسمي، لا تزال آمنة عند الحصول عليها من مصادر موثوقة.

ومع ذلك، أوصت بعدم شراء أي من هذه الأدوية عبر الإنترنت أو من خلال تجار مجهولي الهوية، حيث لا يمكن التأكد من جودتها أو مطابقتها للمواصفات الطبية.

كيفية التعرف على الأدوية مجهولة المصدر؟

أوضحت هيئة الدواء أنه يمكن التحقق من سلامة أي مستحضر دوائي عبر:

التأكد من وجود البيانات الكاملة على العبوة الخارجية، بما في ذلك رقم التشغيلة، اسم الشركة المصنعة، وتاريخ الإنتاج والانتهاء.

مقارنة رقم التشغيلة المدون على العبوة مع الأرقام الواردة في تحذير الهيئة.

شراء الدواء فقط من الصيدليات المعتمدة والمستشفيات، وتجنب الحصول عليه من أي منصات إلكترونية غير مرخصة.

يمكنك التواصل بشكل مباشر مع مركز المعلومات الدوائية على رقم أرضي 0225354188 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، من الأحد إلى الخميس من 9ص – 3م.

تشديد الرقابة على سوق الدواء المصري

أكدت هيئة الدواء أنها تعمل على تكثيف حملات التفتيش لضبط أي أدوية غير مطابقة للمواصفات وإيقاف تداولها فورًا.

كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات بيع مشبوهة للأدوية عبر الخط الساخن الخاص بها، لضمان سلامة الجميع ومنع انتشار الأدوية المغشوشة أو غير المسجلة.