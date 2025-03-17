إنشاء منطقة الدقهلية للمظلات والرياضات الجوية التابعة للاتحاد المصري للمظلات

أعلن اللواء عبدالرحمن حماد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للمظلات عن دعم تأسيس منطقة الدقهلية للمظلات والرياضات الجوية حيث وجه بتشكيل لجنة برئاسة اللواء محمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد والعميد محمد الذكي عضو مجلس إدارة الاتحاد و طارق عبد الجواد المدير التنفيذي للاتحاد ومصطفي ضياء المستشار الفني لنماذج الطائرات بالاتحاد بمتابعة الامر ومعاينة الأندية الراغبين في الانضمام إلى الاتحاد.

يذكر ان محافظة الدقهلية هي رابع منطقة علي مستوي الجمهورية حيث أن الاتحاد يضم منطقة القاهرة ومنطقة الإسكندرية ومنطقة الشرقية وحاليا بموجب القرار الرسمي الصادر من وزارة الرياضة أصبحت محافظة الدقهلية المنطقة الرابعة للمظلات والرياضات الجوية

وتم تشكيل مجلس إدارة المنطقة برئاسة اللواء أسامة ضلع وعضوية كل من حسام الموافي عادل محمد حسين و محمد دنيور والعميد أحمد هلال

و قد تم مناقشة الفكرة مع الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية منذ عام ، ووجهت بدعم الفكرة اداريا وتم التنسيق مع أكثر من نادي وهم نادي المنصورة ونادي الحوار ونادي شربين ونادي جديلة ونادي الاولمبي ونادي اجا ونادي دقادووس ونادي الصيد

وذلك بالتنسيق مع دكتور ايمن ربيع وكيل شؤن الرياضة بالمدرية و دكتور احمد الفرارجي مدير عام الهيئات الرياضية بالمديرية.

وانضمت هذه الأندية إلى عضوية الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية للعام المالي الحالي وجاري العمل حاليا علي عدة أنشطة وهي نشاط نماذج الطائرات والقفز بالمظلات والبارموتر والطيران الشراعي كما سيتم الإعلان قريبا عن فتح باب الانضمام الي المنطقة والاتحاد من هواة الطيران والفضاء والألعاب الجوية وذلك بالتنسيق مع الأندية المذكورة ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.