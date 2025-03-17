ليلى عز العرب تسترجع بطولات الأعمال الدرامية فترة الثمانينيات

أكدت الفنانة ليلى عز العرب، أن عشاق الأعمال الدرامية التي تتناول الجوانب السرية والبطولات المصرية التي خلدها التاريخ، يمكنهم العثور على ما يبحثون عنه في مسلسل "دموع في عيون وقحة"، المسلسل، الذي أذيع عام 1980 وقام ببطولته الزعيم عادل إمام، حيث يروي واحدة من أهم عمليات المخابرات المصرية ضد جهاز الموساد، من خلال قصة البطل المصري جمعة الشوان.

وأشارت عز العرب، خلال تقديمها برنامج "نوستالجيا"على قناة الحياة، إلى أن شخصية الشاب المصري البسيط الذي يضحي بكل شيء من أجل وطنه تتجسد أيضًا في شخصية رأفت الهجان، التي قدمها الفنان محمود عبد العزيز في المسلسل الذي عُرض لأول مرة في رمضان عام 1988، واستمر على مدار ثلاثة أجزاء، مضيفة أن هذه الأعمال أظهرت الشجاعة والإخلاص كقيم أساسية أبهرت الجماهير.

وتطرقت "عز العرب" إلى الجانب الكوميدي الذي ميز فترة الثمانينيات، مشيرة إلى أن الشعب المصري، المعروف بحسه الفكاهي، لم يفقد هذا البعد حتى في الأعمال الدرامية، واستشهدت بمسلسل "كابتن جودة" الذي قدمه الفنان سمير غانم عام 1986، وهو عمل كوميدي بسيط صُوِّر في قرية صحراوية دون تكاليف إنتاجية كبيرة، ورغم ذلك نجح في تحقيق نسب مشاهدة عالية، وأصبح حدثًا ينتظره الجميع لمعرفة ما سيقدمه البطل في حلقاته التالية.